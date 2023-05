‘DOBIT ĆEŠ POKLON U SRIJEDU!’ Kostin prijatelj otkrio jezive detalje uoči masakra: Ovo je rekao prijatelju na kojeg je pucao

Autor: Dnevno.hr

Učenik OŠ “Vladislav Ribnikar” u Beogradu ispričao je jezive detalje o njegovom prijatelju, 13-godišnjaku koji je 3. svibnja u školi ubio svoje kolege.

Prisjetio se tog stravičnog dana, rekavši da je bio u susjednom razredu.

“Bio je kraj prvog sata, oko 8.35 sati. Čuli smo pucnjeve, no prvo smo pomislili da su se prevrnuli stolovi jer je bilo jače od petardi. Sve se brzo dogodilo, shvatili smo tek kada je jedan od naših profesora ušao u učionicu vičući: ‘Pucaju, bježite!’. Naš nastavnik nas je spasio. Dok sam izlazio, pogledao sam kroz prozor i vidio Kostu u dvorištu. Tada nisam shvatio da je on ubojica, saznao sam to kasnije”, ispričao je njegov prijatelj, a prenosi B92.





Zajedno igrali video-igre i nogomet

On se zatim osvrnuo i na odnos s maloljetnim ubojicom.

“Dugo smo bili prijatelji, viđali smo se izvan škole. Provodili smo sate igrajući igrice, posebno Fortnite, ali igrali smo i nogomet u parku”, rekao je te dodao da je Kosta bio “miran, pristojan i malo introvertan”.

“On je tip koji drži svoje stvari za sebe. Čak i kada ga nagovorite da igra nogomet, drži se po strani. Ima vrlo malo prijatelja”, objašnjava učenik. Prisjeća se, djeca su mu znala dobacivati da je štreber, a tvrdi da masakr nije povezan s lošom ocjenom.

“On nikad ne dobiva loše ocjene”.

‘Dobit ćeš poklon u srijedu’

Zatim je rekao i da je otac Kostu vodio da puca na streljani, a otkrio je i jeziv detalj. Naime, kako navodi, 13-godišnjak je pucao i na svog prijatelja kojem dva dana prije nije donio rođendanski poklon.

Kasnije mu je rekao ‘Dobit ćeš poklon u srijedu u školi”.









No, kako se prisjeća prijatelj, taj dječak se uspio spasiti tako što je skočio kroz prozor.

Podsjetimo, 13-godišnji Kosta je 3. svibnja naoružan upao u školu i ubio osam učenika i školskog portira, ranio još šestero djece i profesoricu povijesti.