DOBIO SOLI PO REPU, IZGUBIO VLAST, NI SUPRUGA MU NIJE BOLJE PROŠLA! Unatoč svemu, lider SDA ponosno tvrdi: 'Najjači smo ikada'

Nakon što je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt, unijevši ustavne promjene samo kako bi se Vlada FBiH konačno formirala nakon pola godine od izbora, što je blokirao Bakir Izetbegović i njegova SDA, oglasio se o tome i on sam.

Predsjednik SDA gostovao je na Hayat televiziji, gdje je govorio o posljednjim odlukama Schmidta, ali i o unutarstranačkom čišćenju.

"Bošnjaci će tek osjetiti pogubnost onoga što im se sprema. Mi polako gubimo pozicije. Vrlo pažljivo sam izabrao pozicije s kojih možemo braniti državu, ali jedna po jedna se gubi. Kao što je rekao Dodik, 'ovom državom će da vladaju Srbi i Hrvati'", kazao je Izetbegović pa dodao:





‘Bošnjaci se ne pitaju, košulja im se doteže’

“Kad su Cvetković i Maček dogovarali podjelu BiH, Maček je pitao Cvetkovića kako ćemo dijeliti, on je rekao u dijelovima u kojima je većina Srba biće Srpska… a šta sa onima u kojima su Bošnjaci i on kaže smatrat ćemo da ne postoje. Neću da kažem da je stanje danas tako, ali ima toga da se Bošnjaci ne pitaju, da im se košulja dotegne – RS-om vlada Dodikova strana, a da u Federaciji se ne može ništa bez HDZ-a i Čovića”.

O odnosu s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem rekao je da ga skoro i nema.

“Zadnji kontakt je bio kad me je pozvao u Mostar, kad sam rekao da neću. Više nije bilo kontakta. Jedno su Hrvati, drugo HDZ i treće predsjednik HDZ-a. Ne bi trebalo želje za osvetama biti u politici. Mi moramo popravljati odnose s Hrvatima i sa Srbima naravno. Što se tiče Čovića, tu je nažalost stvar završena. Što se tiče Hrvata, radit ćemo da imamo bolje odnose”, istaknuo je Izetbegović.

‘Imamo najjaču strukturu SDA ikada’

O eventualnom odlasku s čela stranke Izetbegović je kazao da nema razloga za promjene.

“Te priče o nekim čišćenjima i nekim velikim reformama unutar SDA… Čemu? Ne mijenja se struktura onih koji pobjeđuju, ne mijenja se ni trener, ne mijenja se tu ništa bitno. Poneko čišćenje, treba odstranjivati one koji se upuste u ono u šta se ne treba upustiti, toga bude u velikim strankama. Mi to čistimo bez velike pompe. U ovom trenutku imamo najjaču strukturu SDA ikada”, naglasio je Izetbegović za Hayat.

Međutim, čini se da je ova godina za Izetbegoviće prilično krenula loše, budući je Sabija Izetbegović, njegova supruga, inače utjecajna liječnica, sveučilišna profesorica i ravnateljica Kliničkog univerzitetskog centra u Sarajevu uza sve što joj je supruga snašlo, doživjela karijerni krah.









Naime, nakon što su joj već ranije oduzeli titulu magistrice medicinskih znanosti, senat Sveučilišta u Sarajevu je krajem ožujka Sebiji Izetbegović, poništio i status redovite profesorice na Medicinskom fakultetu. No, sada više nije niti doktorica znanosti, budući da je rektor sarajevskog sveučilišta Rifat Škrijelj potpisao odluku o poništenju njezinog doktorata nakon što mu je tako naložila inspekcija.

Logičan je to korak u akademskom smislu jer je početkom ožujka utjecajna bosansko-hercegovačka liječnica i supruga bivšeg člana predsjedništva izgubila, na sličan način, specijalističku diplomu. Iako je ta diploma izdana u Sarajevu, najsporniji su bili ispiti koje je Izetbegović navodno polagala još u ratnim 90-ima na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, no za to nije imala valjan dokaz.

Senat mu je prethodno s 30 glasova dao suglasnost da potpiše tu odluku. Izetbegović se žalila Kantonalnoj inspekciji koja je rektoru sarajevskog sveučilišta i naložila da spornoj liječnici poništi doktorat, no kako piše Dnevni Avaz, ta joj je žalba odbijena. Još uvijek se ne zna hoće li ostati na čelu Kliničkog univerzitetskog centra u Sarajevu, na čelu kojeg joj mandat redovno ističe na jesen.









Ipak, Sebija Izetbegović se na svojim društvenim mrežama nedavno pohvalila rješenjem koje je izdao Općinski sud u Sarajevu, a kojim se odgađa izvršenje zaključka Sveučilišta u Sarajevu o poništenju doktorata znanosti spomenutoj profesorici i liječnici.