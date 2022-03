DOBIO NAREDBU DA ‘OČISTI’ SRPSKO SELO, ODBIO JE: Bivši časnik Armije BiH: ‘Majku su mi živu zapalili, zna se tko’

Amir Reko u ratu u BiH, bivši zapovjednik u Armiji BiH, kojemu su zločinci sa srpske strane žive zapalili majku i djeda, odlučio se da se neće osvećivati i prilika je 1991. godine bila da to napravi, no ostao je dosljedan u svojoj odluci.

U Nedjeljom u 2 govorio je o teškim trenutcima kao i zašto je svima u BiH dosta rata.

Reko dolazi iz sela Gudelj kod Foče gdje se nekad skladno živjelo, Srbi i muslimani su se družili i život je bio lijep. Kao mladi potporučnik JNA bio je na službi u Pljevljima u Crnoj Gori, zatim u Bitoli te u Zaječaru.

“Tamo sam dezertirao kada sam shvatio da to nije ona vojska u kojoj bi ja trebao ostati i da je vrijeme da donesemo neke odluke, kao što su moje kolege oficiri iz Hrvatske i Slovenije donosili odluke. Odlazili su u Hrvatsku te u BiH”, rekao je i osvrnuo se na vrijeme kada je došao u Goražde, a nakon što je dezertirao iz JNA.

‘Na neki način sam žrtvovao svoju majku’

Kaže da mu je Dragan Simić, Srbin, pomogao da uđe u Goražde, a da mu je dužan i život jer je spriječio njegovu likvidaciju. Govoreći o ratu, o zločinima Srba u Foči i Višegradu, a u Goraždu koje je bilo slabo, vladala je velika panika. Govorio je o trenutku kada je doznao da su mu ubili majku.

“Kurir je došao i izvijestio kako Srbi pale sela i kako su u selu Gudelj svi bili utjerani u kuću te da su živi spaljeni u podrumu te kuće. Spomenuo je ime moje majke i rodbine, ja sam zanijemio, nisam mogao pričati 10 minuta, nisam mogao povjerovati da je tako nešto uopće moglo dogoditi. Kada sam prešao na desnu obalu Drine, čini mi se da mi je bilo svejedno hoću li poginuti pod granatama ili ne. Toliko je to djelovalo na mene. Danas bi mi bilo lakše da je ubijena metkom, nego da je živa izgorjela. Pitao sam se što sam ja u životu učinio da mi se tako nešto dogodi”, prisjetio se i rekao da mu je teško što nije došao s pet srpskih oficira i spasio majku.

“I otišao u Švedsku ili Dansku i da ne doživim te traume koje sam doživio. Ja to nisam napravio, ja sam zapravo na neki način žrtvovao svoju majku”, rekao je.

Odbio zapovijedi za napad na srpsko selo

Kaže da se znaju počinitelji tih zločina, da se radi o Kunarcu, pod nadimkom Žaga.

“On se nalazi u Haagu zbog ubojstva 6 osoba, ali on nije ubio 6 već 36 osoba u općini Foča. Jedan od drugih sudionika toga događaja je danas u Kanadi, radi se o Nenadu Blagojeviću“.

Govorio je i o situaciji kada je odbio zapovijed da “očisti” selo Bučje gdje su bili Srbi.

“U jeku napada na Goražde dobio sam naredbu. Dobro sam znao što znači “očistiti”. Znao sam da su jako dobro naoružani, da su to bili četnici u Drugom svjetskom ratu, problem je bilo što je bilo žena, djece i staraca, zna se što bi izravan napad izazvao… Jako je sramotno da se oni koji su napravili loša djela, da se ograđuju s mrtvima, časnim borcima i vjerom. Nikada neću napadati poštene ljude, fajtere koji su dali sve od sebe. Sramota je da se zloupotrebljavaju ti ljudi, tako da ja okaljujem ugled tih ljudi”, rekao je i dodao da se nakon pregovora Bučje predalo, a zločin je izbjegnut.

“Umorni smo od rata”

Komentirao je i mogućnost izbijanja novoga rata u BiH.









“Ako su od Daytonskog sporazuma do danas poslije svega što se dogodilo, doveli nas do situacije da trebamo opet ratovati, onda to ne treba komentirati. Ti ljudi koji su nas do sada vodili, oni nas ne mogu dalje voditi”, ističe Reko dodajući da optužuje vođe svih triju naroda u BiH.

Govoreći o Miloradu Dodiku kaže da njegova nacionalistička retorika ima plodno tlo kod dijela ljudi u Republici Srpskoj, ali i dodaje.

“Svi smo umorni od rata. Siguran sam da u Federaciji i u RS-u ljudi ne žele ratovati. Ono što se Dodika drži jest strah, pa ljudi za njega moraju glasati. Tako je postavljeno i u jednom, i u drugom i u trećem taboru”.