DOBIO ČETIRI KAZNE JER NEMA OSOBNU! Dubravko uporno ignorira Zakon, cijena koju plaća nije mala

Autor: Dnevno.hr

Iako je u Hrvatskoj osobna iskaznica obveza, postoje neki građani koji iz ovoga ili onoga razloga nikako ne žele imati jednu u svom novčaniku. Jedan od njih je Dubravko koji je od lipnja 2021. do lipnja 2022. čak četiri puta zatečen sa starom osobnom pa je sva ta četiri puta i novčano kažnjen, piše Danica.hr.

Posljednji put se to dogodilo oko 12.40 sati u Vrtnjakovečkoj ulici u Zagrebu.

“Po policijskom službeniku prilikom službene radnje legitimiranja utvrđeno je da mu je osobna iskaznica prestala važiti dana 8. veljače 2018. godine, a istu nije produžio u zakonskom roku. Dakle, postupio je suprotno odredbi Zakona o osobnoj iskaznici čime je počinio prekršaji pa mu se, temeljem citiranog propisa, izriče novčana kazna u iznosu od 500 kuna, odnosno 66,36 eura”, odlučila je prekršajna sutkinja.





Uz to, Dubravko mora platiti i 300 kuna troškova prekršajnog postupka, zbog čega mu se ukupna kazna penje na nezanemarivih 800 kuna, odnosno oko 106 eura.

Dubravko je svaki put osuđen na novčanu kaznu od 500 kuna. Naime, upravo tom novčanom kaznom “kaznit će se fizička osoba koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz Zakona o osobnoj iskaznici ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice”.

Ovo je posebno važno za sve one kojima je osobna istekla tijekom pandemije Covida, a donesena je odluka da vrijedi bez obzira na to, i to sve do kraja pandemije. Svjetska zdravstvena organizacija, naime, mogla bi do kraja siječnja proglasiti kraj pandemije.

Ako se to dogodi, isto bi – i to vrlo brzo – mogla učiniti i Hrvatska. U tom slučaju ostat će vam 15 dana da podnesete zahtjev za novom osobnom iskaznicom. Ili ćete odabrati Dubravkov put pa spremno plaćati 500 kuna svaki put kad vas ulove s isteklim dokumentom.