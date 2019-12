DOBAR ULOV! Policija kod dilera luksuznih automobila promašla 3 milijuna kuna u gotovini

Tvrdi to jedan od upućenih u Bašićeve poslove, a što će još USKOK otkriti pregledavajući računala i dokumentaciju koju su zaplijenili istražitelji, vidjet će se u narednim danima i tjednima. Zanimljivo je da je policija u pretrazi Bašićeva doma pronašla 1,8 milijuna kuna, a još oko 1,2 milijuna kuna nađeno je u pretragama tvrtke.

Kad je riječ o novcu nađenom u pretragama kod Bašića, tek treba ustanoviti jesu li to iznosi namijenjeni za naručene automobile ili zarada od prodaje automobila. Ali još prije tri godine, kad se o Bašiću pisalo kao jednom od onih koji su dali dio jamčevine od 11 milijuna kuna za puštanje Zdravka Mamića iz pritvora, spomenuto je da je pola luksuznih automobila koji se voze u Zagrebu kupljeno posredovanjem Bašića i njegovih tvrtki.

Na stranici Click Motors, jedne od Bašićevih tvrtki, piše tako da trenutno ima na stanju 80 vozila. “Poduzeće u kojem ćete naći spoj avangarde, luksuza i kvalitete. Višegodišnje iskustvo nas je učinilo najpoželjnijim trgovcem u našoj domeni”, moto je pod kojim djeluje tvrtka što je, kako sumnja USKOK, oštetila državu za višemilijunske iznose PDV-a. “Obratite se s povjerenjem timu Click Motorsa”, navodi se na stranici uz dodatnu primamljivu ponudu da je njegov tim osmislio i model najma vozila po modelu – kupiti, iznajmiti, financirati.

U ponudi su isključivo luksuzna vozila od Bentleyja, Ferrarija, Aston Martina, Lamborghinija, Porschea, Mercedesa, Audija, Land Rovera do Jaguara. Kako smo doznali, osim dosad prodanih vozila, postoji i stanoviti broj naručenih i plaćenih vozila koje budući vlasnici nisu preuzeli. Neki kupci pak tvrde kako uopće nisu kupovali vozila od Bašićeve tvrtke, nego su kao vlasnici vozila navedene neke druge tvrtke od kojih su ih oni kupili na leasing.

U međuvremenu je sudac istrage odredio istražni zatvor i za Ivana Bašića i za njegovu suprugu Senku te za još šest okrivljenika, i to B. B., R. Č., D. M., I. G., D. Š. i D. P.. Supružnicima Bašić i D. M. istražni zatvor je određen zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, a ostalima zbog potonje dvije stavke. Neslužbeno, troje okrivljenih priznalo je navode USKOK-a, a među njima i S. Č., što je potvrdio i njegov branitelj, odvjetnik Velimir Došen. “Njega terete samo za jednu točku, i on je priznao da je dužan oko milijun kuna PDV-a. On je inače mesar, došao je u poslovne probleme i počeo prodavati vozila s jednom osobom iz BiH povezanom s ovim slučajem. Dio PDV-a je platio, a dio nije”, rekao je njegov odvjetnik Došen.

Inače, Ivan Inja Bašić u javnosti se više puta spominjao kao dobrotvor i donator humanitarnih kampanja, ali donirao je i novac za kampanju Milana Bandića. Osim što mu je dao dio potrebne jamčevine, Bašić je sa Zdravkom Mamićem povezan i poslovno, ali i pravosudno. Bašić je među osnivačima tvrtke Mamić Nautika Mamićeva sina Marija i nećaka Mislava, koja je lani pripojena Centru za otpad sina Petra Pripuza. Kad je USKOK istraživao Zdravka Mamića, iz čega je proizašla i optužnica, ispitivani su i Ivan Bašić i Ivan Gavran jer je dio novca što se izvlačio iz GNK Dinamo prebacivan na off shore tvrtke, a poslije su se tim novcem kupovali skupocjeni automobili.

Kao što smo već pisali, brojne poznate osobe iz nogometnog i poslovnog svijeta te odvjetnici kupovali su vozila preko Bašićevih tvrtki, a on ima registrirane tvrtke i u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Njemačkoj. Njegove poslove počeo je pratiti i EUROPOL, koji je surađivao s hrvatskom policijom.

Jedna je od tih inozemnih tvrtki IB International Ltd koju je Bašić osnovao 2. lipnja 2014. Temeljni kapital od 100 tisuća čeških kruna (cca 29.000 kuna po jučerašnjem tečaju) uplaćen je u cijelosti, on je i jedini zaposlenik u toj tvrtki smještenoj u središtu Praga.

USKOK-u i policiji ne bi trebalo biti teško ustanoviti koliko je točno vozila kupljeno preko Bašićevih tvrtki jer do tog podatka mogu vrlo brzo doći pregledom informacijskog sustava. Zasad je taj broj 35, vozila se procjenjuju na 1,6 milijuna eura, a šteta za državu oko tri milijuna kuna. Koliki će biti točan iznos, pokazat će istraga. Način na koji je pao diler automobila s Knežije već je viđen u akciji početkom veljače, kad je uhićena skupina trgovaca željeznim armaturama na čelu s Matom Stepićem.