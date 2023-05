‘DOBALAVIO SI KAO POLITIČKI PAŽ’: Milanović udario po sucima! ‘To su politički ljudi. Bitange koje arlauču i javnosti’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju sajma “Modular Homes Expo” u Areni Zagreb.

Tim je povodom obišao izložbu montažnih i modularnih kuća i bacio pogled na izloške.

Nakon protokolarnog sajma, dao je izjavu za medije i komentirao, kako to inače biva, aktualne dnevno-političke teme.





Bio je žestok, a između ostalog, dotaknuo se najavljenog prosvjeda sudaca.

Predsjednik se nada kako štrajk neće dugo trajati.

“Suci gledaju oko sebe i vide kako se drugi uspijevaju izboriti, a kada se država vodi parcijalno, uvijek će negdje voda puštati. Jako je važno da se ljudi osjećaju ravnopravno i da su vrednovani na isti ili sličan način kao oni s kojima se mogu uspoređivati, istaknuo je.

Nema milosti

“99.99 posto sudaca je svjesno kakvu imaju moć. Budi pravedan, pogriješi, revidirat će ti presudu, ali nemoj koristiti javni prostor za politički obračun. Posebno jer si dobalavio kao obični politički paž, dakle kao štitonoša drugim raubritterima (barun pljačkaš) i drumskim razbojnicima.

Tako si se dočepao visoke pravosudne pozicije. Mediji to podržavaju. To je potpuna kriva koncepcija i koliko je to pogrešno i protudruštveno govori to da to drugim sucima ne pada na pamet. ne mogu ja sad izvući neku sutkinju iz Bjelovara i gledati kakve su njihove presude, a ima ih bože sačuvaj.

Međutim, bitange koje arlauču i javnosti, to nisu suci. To su politički ljudi. Plaće su malo niske, suci vjerojatno ni ne očekuju da previše rastu jer znaju da ne mogu”, rekao je Milanović.









Osim toga, govorio je i o masovnom ubojstvu u školi u Srbiji.

“Prvo je dječji život. Drugo je u slučaju da ta psihoza krene i da se rasplamsa imat ćemo raslojavanje kakve u Hrvatskoj nismo imali zadnjih 70, 80 godina. Oni koji si to mogu priuštiti će graditi školu za svoju djecu ili će ih slati u škole gdje će biti dva metra bodljikave žice i rovovi zbog zaštite od ovakvih katastrofa koje prijete izvana.

Oni koji to ne mogu će ići u javne škole gdje će kvaliteta biti kako je to u SAD-u, gdje živiš tako ti je.









Ako živiš u lošem kvartu nećeš se nikad školovati. Hrvatska je u tom kontekstu u Europi dosad bila jedna uspješna priča, bez obzira što mi sebi prigovaramo”, rekao je.

Rekao je kako se radi o katastrofi te da je izrazio svoju sućut predsjedniku Vučiću.

“Momak je očito imao plan. Netko ga je sprijateljio s oružjem, naučio kako da rješava stvari. Izgleda da je imao visoku stopu uspješnosti u eliminaciji ljudskih života. To se uči, to nije naučio s televizije”, naglasio je Milanović.