DO GRANICE NIKAD BRŽE: Nakon otvaranja Pelješkog mosta, do Dubrovnika se najbrže stiže – preko Neuma!

Autor: Dnevno.hr

Velika svečanost je završena, Pelješki most je pušten u promet, Hrvatska je opet teritorijalno cjelovita, a nakon otvaranja mosta najbrži put do Dubrovnika vodi Jadranskom magistralom, preko Neuma i granice s Bosnom i Hercegovinom, koju je Hrvatska htjela izbjeći gradeći upravo Pelješki most, piše Slobodna Dalmacija.

Na izlazu s autoceste prema Pločama vlada nevjerojatna gužva. Svi bi ga htjeli vidjeti.

U međuvremenu, u luci Ploče čeka “Mljet”. Do polaska trajekta za Trpanj ostalo je još petnaest minuta, a ukrcaj je već obavljen. Još jučer red se protezao do Opuzen, a danas umjesto 145 vozila koliko ih trajekt može primiti, njih 10,20.





Među onima koji su se odlučili za trajekt je i jedna tročlana obitelj iz Francuske. Novinarima Slobodne Dalmacije kažu da obožavaju trajekte. Služe im za predah od duge vožnje. I za uživanje. Nadaju se vidjeti i dupine. Mostovima nisu impresionirani, imaju ih i doma.

Na cesti prema Stonu promet postaje gušći. I od Stona prema Orebiću je gusto. Sve redom strane tablice. Na pristupnoj cesti za most velike gužve, a nije još ni gotova.

Novinari Slobodne su stoga nakon Malog Stona na spoju s Jadranskom magistralom krenuli lijevo prema Neumu, provjeriti kako je na granici. Na cesti nema nikoga. Niti tko ide prema Neumu, niti tko ide iz Neuma. Novinari su do granice stigli za nekoliko minuta, pa se pitaju kako to da je baš taj most, koji su Kinezi izgradili novcima EU, zaslužan što se do Dubrovnika sada puno brže dolazi cestom zbog koje je taj most zapravo i građen. Jednostavnije je, brže i sigurnije prijeći granicu nego se voziti mostom.