DJEVOJKA UBIJENOG CRNOGORCA PROSULA EMOCIJE! Draganina tuga para Instagram: ‘Nikada te neću zaboraviti’

Autor: Dnevno.hr

Manekenka i bivša srpska misica Dragana Banić, koja je bila i djevojka Gorana Vlaovića koji je prije nekoliko dana ubijen na Zrću, na svojem je Instagramu uputila poruku upućenu preminulom Vlaoviću.

Banić je objavila poruku napisanu na crnoj pozadini u kojoj je rekla kako će joj uvijek nedostajati.

“Nedostaješ mi. Da me zagrliš, da me nasmiješ, da me poljubiš. Zauvijek ćeš biti u mom srcu. Nikada te neću zaboraviti, volim te”, napisala je.





Banić je također bila s nesretnim Vlaovićem, no nije bila u neposrednoj blizini u trenutku kad ga je ubio, kako se sumnja, 28-godišnji Duško Tanasković kojem je određeno mjesec dana istražnog zatvora.

“Došli smo na odmor na otok Pag. Ne znam što se točno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim na Hitnoj. Užasno mi je. Jako se loše osjećam”, rekla je Banić prije nekoliko dana u razgovoru za srpske medije.

Kaže kako je s Vlaovićem u vezi bila dvije i pol godine.

“Sve je istina. Jako mi je loše, nije mi dobro, jako sam loše, razumijte me”, rekla je kroz suze.