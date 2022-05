DJEVOJKA PALA SA STIJENE NA KALNIKU: Pomogao joj HGSS-ovac koji je bio blizu nje

Autor: Dnevno.hr

Djevojka je pala tijekom penjanja po stijeni na Kalniku. Sreća u nesreću da je blizu penjačice bio spašavatelj HGSS-a iz Čakovca koji joj je odmah priskočio u pomoć. HGSS je izvijestio događaju, a djevojci je brzo pružena pomoć.

“Za vrijeme penjanja u smjeru do kolege iz Čakovca se dogodio pad penjačice. Spašavatelj se odmah spustio niz stijenu do ozlijeđene, obavio brzi pregled te pristupio saniranju ozljeda. Kako osobni paket prve pomoći nije osigurao kompletnu sanaciju pronađenih ozljeda, u dogovoru s članovima Stanice Koprivnica dogovoreno je korištenje opreme iz njihove oružarnice u obližnjem planinarskom domu, čime je još jednom potvrđena odlična umreženost Stanica i spašavatelja iz različitih dijelova Hrvatske. Unesrećena je nakon imobilizacije spuštena do parkirališta i transportirana osobnim autom spašavatelja do HBO u Varaždinu gdje je predana djelatnicima u 20:30”, izvijestili su iz HGSS-ove stanice u Koprivnici.