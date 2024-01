Djevojka doslovno utrčala ‘u zagrljaj’ policajcu: A onda se otkrilo da ona stoji iza serije krađa

Autor: I.G.

Policajac iz Rovinja, koji je bio van službe, postao je ključna figura u razotkrivanju serije krađa koja je zahvatila trgovine od Zagreba do Vukovara, kada je osobno uhvatio mladu kradljivicu parfema. Sve je počelo kada je policajac primijetio trgovkinje u Ulici Spine koje su pokušavale sustići mladu kradljivicu iz svoje trgovine. Bez oklijevanja, policajac se dao u akciju i brzim reakcijama dočekao bjegunku “u zagrljaju”.

Kako je ubrzo otkrilo kroz kriminalističko istraživanje, policija je riješila seriju krađa od Zagreba do Vukovara pa sve do Istre i Dalmacije. Naime, uhićenu 23-godišnjakinju policija tereti za 16 krađa iz trgovina u kojima je krala parfeme i ukupno pričinila čak 38 tisuća eura štete.

Mirisna kradljivica operirala je od 28. prosinca prošle godine do 23. siječnja ove godine, a od 16 aktivnosti jedno je djelo, i to posljednje, ostalo na pokušaju, piše Jutarnji list. Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakinjom i utvrdila sumnju da je od 28. prosinca 2023. godine do 23. siječnja 2024. godine počinila 16 krađa iz trgovina od čega jedno djelo u pokušaju.

Kriminalisti su otkrili da je 23-godišnjakinja bila vrlo vrijedna s druge strane zakona u trgovinama u Rovinju, Poreču, Zadru, Sisku, Zagrebu, Velikoj Gorici, Koprivnici te Vukovaru. Po dovršetku istraživanja serijsku kradljivicu parfema predali su ju pritvorskom nadzorniku.