Djevojčica iz Sarajeva pisala britanskoj kraljici! Evo kakav je odgovor dobila

Devetogodišnja djevojčica iz Sarajeva, Asya Isović, poslala je kraljici Velike Britanije svoju razglednicu i pjesmu, prenosi N1.

Ostala je iznenađena nakon što joj je stigao i odgovor iz Londona. “Odgovor Njezinog Veličanstva je stigao. Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Ovo će biti jedna od najljepših stvari u mojem životu”, napisala je Asya kratko, u komentaru fotografije na kojoj drži kraljičino pismo.

#ICYMI. Asya, a 9-year-old artist 🎨 in Sarajevo, wrote to The Queen 🇬🇧 with some of her brilliant art, a card and poem. The Queen’s Lady-In-Waiting wrote back to pass on her thanks. https://t.co/OPTXiIcWas pic.twitter.com/VGM3xPWuRe

— Matt Field (@MattFieldUK) 16. rujna 2019.