Djevojčica iz Medulina puštena kući, pa preminula: Beroš otkrio nove informacije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U Medulinu je jutros rano ujutro preminula 5-djevojčica, češka državljanka. Prema informacijama iz policije, oni su jutro u 6.05 zaprimili dojavu Hitne medicinske pomoći da je u Medulinu potrebna liječnička pomoć djetetu.

“Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te je prevezeno u pulsku bolnicu radi obavljanja obdukcije. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja”, stoji u policijskom izvještaju.

Djevojčici je sinoć pozlilo nakon čega su je roditelji odveli na Hitnu gdje je pregledana na pedijatriji. Nažalost, djevojčica je jutros umrla, a prema policijskom izvješću na djevojčici nema tragova nasilja. Tijelo djevojčice poslano je na obdukciju koja bi trebala ustanoviti uzrok smrti.





Stanje se pogoršalo tijekom jutra

Cijeli slučaj komentirao je i ministar zdravstva Vili Beroš.

“Ja sam upućen u navedenu situaciju, u kontaktu sam s ravnateljicom Opće bolnice Pula, kolegicom Hrstić. S obzirom na to da je istraga u tijeku, neću komentirati detalje samog događanja. Izrazit ću sućut obitelji preminule petogodišnje turistkinje. Reći ću i to da je ona bila prethodno pregledana u bolnici, da su napravljeni određeni laboratorijski testovi, da je nakon poboljšanja stanja otpuštena kući. Međutim, slijedilo je pogoršanje stanja tijekom jutra. Prema mojim informacijama, u 6.05 sati je upućen poziv Hitnoj medicinskoj službi. Međutim, oni reanimacijom nisu mogli ništa. Obdukcija je predviđena za petak kada će se znati što je uzrok tog nemilog događaja i tada ćemo moći komentirati sve ostalo. Do tada sam i dalje u kontaktu s ravnateljicom bolnice pa ćemo vidjeti i sagledati ostale element postupanja”, rekao je Beroš.

Prema posljednjih informacijama, prije dolaska Hitne otac je pokušao oživjeti dijete prema uputama dežurne dispečerke. Nakon dolaska Hitne pomoći, dežurni tim je sat vremena pokušao pokrenuti srce 5-godišnje djevojčice, ali nisu uspjeli već su morali proglasiti smrt.