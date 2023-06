Djevojčica (5) oteta iz migrantskog hotela! Majka od muke popila izbjeljivač, oca pustili iz zatvora: ‘Bog će svima suditi’

Dramatična potraga za petogodišnjom peruanskom djevojčicom koja je navodno utrpana u kofer i oteta iz hotela u Firenzi bezuspješno traje već devet dana. Kataleya Mia Chicillo Alvarez nestala je iz hotela Astor, gdje je boravila sa svojom obitelji, i gdje je smješteno više od 140 ilegalnih migranata.

Video snimka iz hotela pokazala je zastrašujuću pozadinu nestanka. Kako što se može vidjeti na snimci, djevojčica se 10. lipnja u 15 sati i 12 minuta igrala na stepenicama, što je ujedno i posljednji trenutak kad je malena viđena. Na tom području nisu pronađeni tragovi Kataleye niti otmičara, no talijanska policija je došal do teorije da je ubačena u prtljažnik ili u kovčeg te iznesena kroz jedan od dva izlaza iz hotela.

‼️ ITALY – MISSING GIRL – Cataleya Alvarez is 5 years old, Peruvian and disappeared from Florence on Saturday. Maybe she was kidnapped. Her mother is a young migrant woman who is raising her alone because her husband abandoned her. They live in an abandoned hotel. Spread the… pic.twitter.com/rvOa83hv4e





— ENoMW (@ENoMW) June 13, 2023