DJELATNICI HITNE O SMRTI MATIJANIĆA: ‘OVO JE HAJKA’! Kažu da ima neistina: ‘Osjećam potrebu napisati nekoliko riječi, hvala onima koji ne vrše linč’

Autor: N.K

U petak je preminuo novinar Indexa Vladimir Matijanić, a o njegovoj smrti oglasila se novinarka Indexa i njegova životna partnerica Andrea Topić. Na Facebooku je napisala objavu u kojoj je opisala kako su zvali hitnu deset puta i molili da se Vladimira hospitalizira, ali da djelatnici to nisu htjeli učiniti pravdajući se da njegovi simptomi ne ukazuju na potrebu za hospitalizacijom.

U međuvremenu su u javnost pušteni i audiozapisi Matijanićeve komunikacije s doktorom i hitnom službom.

Nakon teksta Matijanićeve partnerice i novinarke u kojem je iznijela potresne informacije, došlo je do velikog gnjeva javnosti koji traži pravdu za Matijanića, ali i gnjeva protiv sustava u kojem čovjek umre bez da mu je pružena pomoć. Do podijeljenih dojmova je došlo nakon objave audiozapisa na temelju kojih neki tvrde da snimljeni akteri iz priče nisu učinili ništa krivo. Ono što je i dalje svima suspektno je činjenica da je Vladimir Matijanić umro sat vremena nakon što je hitna služba bila u njegovom domu i čiji su djelatnici procijenili da nije potrebna hospitalizacija, iako je već tada bio u kritičnom stanju.





O cijelom slučaju oglasili su se i na Facebook stranici udruge Hitna uživo 194. Podijelili su tekst djelatnika splitske hitne Joška Jamana koji poručuje kako je u tijeku hajka na djelatnike splitske pomoći.

“Nepotrebno se diže hajka”

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

“U jeku hajke na djelatnike splitske hitne pomoći zbog smrti gospodina Matijanića osjećam potrebu napisati nekoliko riječi na tu temu.

Kao prvo iz samih zvučnih zapisa koji su pušteni u javnost se vidi da se hitna pomoć zvala 2 puta. Tj prvi razgovor je pušten u javnost dok je drugi bio cca sat vremena nakon i nije pušten u javnost.

Na obe intervencije je izišao tim T1 u sastavu : liječnik, med.tehnicar, vozač.

Nikakvog govora o tome da je bio tim T2(tim sa dva tehničara) nema jer je to neistinito. U same detalje zašto i zbog čega nije vožen nakon prve intervencije ne mogu pričati jer nemam uvid u tijek same intervencije.









Nepotrebno se diže hajka na hitnu pomoć i ravnatelja Luetića. Prvo što ravnatelj ima sa tim što će odlučiti tim na licu mjesta??? Drugo dok ne završi istraga ne možemo ni mi znati sto je bilo u prvoj intervenciji.

Treće, spominje se plućni edem kao uzrok smrti- to je inače stanje koje nastaje naglo i u velikom postotku završava smrtnim ishodom. Isto stanje nije moguće predvidjeti!!! Također imam potrebu razjasniti da hitna pomoć, koja se nalazi na broju 194, nije hitan prijem u bolnici, za koji većina smatra da je to hitna pomoć. Bolnički hitni prijemi pripadaju bolnicama, dok hitna pomoć(žuti kombiji sa sirenama) su sasvim druga ustanova. Mi kao jedina udruga hitnjaka na prostoru RH koja ukazuje na nepravdu, nedostatke u sustavu, nepravilnosti, ovim putem tražimo da se provede potpuna istraga od samog prijema poziva pa do konačnog ishoda”, piše u objavi.

“Hvala svima koji nas ne izlažu linču”

Također pozivamo i novinare i javnost da ne rade hajku na medicinsko osoblje. Svjesni smo činjenice da osoblja nedostaje te da svakim danom netko napusti sustav i ode van granica RH.

Ovakvom hajkom će se taj proces dodatno ubrzati pa uskoro neće imati tko uopće raditi u sustavu hitne pomoći. Također moramo biti svjesni da dispecerski centri hitne dnevno primaju ogroman broj poziva(varira od županije do županije) ali u prosjeku je između 100-200 poziva dnevno. Dispečeri rade po indeksu prijema poziva i na osnovu istog odlučuju u koji kriterij pozivatelj spada. Kad bi poslali vozilo na svaki poziv, trebalo bi nam još bar 10tak vozila u svakoj županiji.









Dakle kad zovete pa vam se postavljaju pitanja to je sve sa razlogom, nije iz nekog hira.

Za kraj ispostava Split raspolaže sa 3 tima sa liječnikom i jednim timom sa 2 tehničara. Sa tim pokrivamo oko 200 000 stanovnika , plus ako uračunamo turiste i dnevne migracije ljudi taj broj timova skrbi za preko 500 000 ljudi. Mogu li sve stići? Mogu li biti koncentrirani 12 sati svaki sekund? Zaslužuju li ti djelatnici koji nekad prvi obrok u danu pojedu u 5 popodne biti izloženi napadima kako pojedinih medija i novinara, do stanovništva RH?

Ako mislite da pretjerujem provedite tjedan dana sa nama u službi. Promijenit će te stav i mišljenje. Hvala svima onima koji shvacaju da na Hitnoj pomoći rade ljudi od krvi i mesa i trude se dati svoj Maximum u poslu kojeg rade. Hvala medijima i građanima koji nas ne izlažu linču. Hvala i onima koji to rade, jer na kraju inspekcija će pokazati je li bilo propusta u radu, te ukoliko je bilo propusta u radu mišljenja smo da odgovorna osoba treba snositi posljedice. Za kraj Hitna uživo izražava sućut obitelji, prijateljima i kolegama pokojnog gdina. Matijanića.

Počivao u miru. S poštovanjem, Joško Jaman”, stoji u objavi hitnjaka.