DJEDICA (80) ZA BOŽIĆ POPIO TABLETICU ZA EREKCIJU: Nasrnuo je na suprugu koja ga je odbila, uslijedila je tragedija

Autor: Daniel Radman

Osamdesetogodišnji Talijan, pišu svjetski tabloidi, na Božić je ubio svoju devetnaest godina mlađu suprugu ukrajinskog porijekla zato što je odbila imati spolni odnos s njime.

Prema onome što je ispričao policiji, 80-godišnjak je imao dogovor sa suprugom da će taj dan oni voditi ljubav. Kako bi sve bilo bolje, nabavio je i viagru, a nakon što je progutao plavu tableticu ona se, tvrdi, predomislila.

Potom je došlo do svađe između supružnika koja je završila fatalno. On ju je optužio da joj je više stalo do šefa nego do njega te joj je potom zadao četiri uboda nožem.

Nakon ubojstva pravio se da se ništa nije dogodilo

Nakon monstruoznog čina otišao je na počinak, a sljedećeg jutra s ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Pojeo je doručak, dvaput je prošetao psa, a tek je popodne priznao svom susjedu što je učinio te ga je zamolio da nazove policiju. Ovaj je to odbio. Potom je pokušao nagovoriti ženu koja je pitala za njegovu suprugu da ona pozove policiju, ali ni ona nije pristala, vjerojatno iz razloga što nije vjerovala 80-godišnjaku.

Na koncu je nazvao restoran u kojem je supruga radila protekle dvije godine te je poručio vlasniku kako je “znao da se nešto događa između njih”. Rekao mu je da nikad više neće vidjeti njegovu suprugu, nakon čega je vlasnik restorana nazvao policiju.

Karabinjeri su uskoro došli, a na mjestu zločina pronađeno je beživotno ženino tijelo i hladno oružje kojim je usmrtio suprugu.