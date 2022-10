DJED KOJI JE ODVEO DJEVOJČICU U SRBIJU: ‘Plakala je kad je čula da mora natrag u dom. Znam koliko pati. Ja sam je othranio, a proglasili su me otmičarem!’

Autor: M.P.

Hrvatski državljanin rođen u Srbiji, 65-godišnji muškarac, 19. lipnja ove godine došao je na dvosatno druženje s osmogodišnjom unučicom u Dom za djecu u Osijeku, u koji je bila smještena po rješenju Centra za socijalnu skrb.

“Dijete više vidjeti nećete. Mi smo otišli u Srbiju. Nazvao sam vas samo da se ne brinete”, rekao je u telefonskom razgovoru odgojiteljici Doma u Hrvatskoj, sa sobom uzeo djevojčicu te krenuo prema Šidu, gdje je granicu prešao u 11:37 sati.

Tako je, umjesto natrag u Dom, djevojčica odvedena u Srbiju, 65-godišnjak je nakon kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljen da je počinio kazneno djelo protiv braka, obitelj i djece iz članka 174., točnije oduzimanje djeteta.





Sudac istrage Županijskog suda mu je odmah odredio istražni zatvor, no hrvatska policija mu još uvijek nije ušla u trag tako da je već puna dva mjeseca za djedom “otmičarem” na snazi tjeralica.

Vijest smo objavili OVDJE.

Djed djevojčice: Ogorčen sam, rekli su da je grubo zanemarivana

Nakon objavljene priče, javio nam se djed djevojčice, predstavio se kao Miroslav Veršegi. U Srbiji radi kao vozač. S nama je podijelio svoju stranu priče.

Potvrdio je, djevojčica je rješenjem Centra za socijalnu skrb uistinu oduzeta roditeljima odlukom suda u jesen 2021. Kaže, djevojčica ima dvojno državljanstvo – srpsko i hrvatsko- i prve 4,5 godine života provela je u Srbiji. Njezini roditelji, njegov sin i supruga, živjeli su različitim kućama, ali istom dvorištu u Srijemskoj Mitrovici kao i baka i djed.

Priča nam, sin i supruga su se razišli, on je s djevojčicom došao u Osijek nakon što je još u Srbiji dobio skrbništvo nad djetetom. Zaposlio se u Hrvatskoj, dok je majka djeteta ostala u Mitrovici.

Ogorčen je na osječki Centar za socijalnu skrb i opisuje svoju stranu okolnosti zbog kojih je dijete oduzeto ocu.









“Naveli su da je razlog grubo zanemarivanje djeteta. On je dobio posao kod Vukovara i našao je jednu susjedu da čuva malu dok je on na poslu. Nakon šest dana netko je to prijavio jer je dijete ostavio na povjerenje osobi koju je nedovoljno poznavao. I dijete mu je oduzeto”, priča nam djed djevojčice.

‘Htio sam je voditi u igraonicu, a ona je plakala da neće u Dom’

Zatim je opisao kako je došlo do toga da ju nakon posjete u Domu za djecu u Osijeku odluči povesti sa sobom u Srbiju, umjesto da je vrati.

“Ja sam ju posjećivao godinu i pol, svaki put me pitala kada idemo kući. U domu sve gori od emocionalne topline”, ironičan je djed Miroslav.









Kaže, tako je bilo i te subote kada je došao u posjet. Prvo je mislio odvesti ju u igraonicu, no malena je plakala i pitala kada ide s njim kući i tada je prelomio.

“Kada je čula, rekla je da se neće vraćati, plakala je i zapomagala, Znam koliko pati, ja sam je othranio. Moj sin je redovito obilazio kćer kod žene kod koje je bila na čuvanju, to je bila osoba od povjerenja. I sama je imala djecu. Očito je problem bio što je tamo spavala tih šest dana. Ne znam tko je prijavio mog sina. U Domu su je čak željeli dati na posvajanje”, tvrdi nam djed.

Javio se otac djevojčice, iznio svoju stranu priče

Na društvenim mrežama se po objavi prvog teksta s osnovnim informacijama da je dijete odvedeno u Srbiju javio i muškarac koji tvrdi da je otac djevojčice, dakle sin našeg sugovornika.

Njegova priča se podudara s onime što nam je ispričao djed, no iznosi još neke informacije o svom slučaju.

“Sad ću vam ja pojasniti, u pitanju je moja curica i moj otac. Nitko od nas nikada nije ton povisio na nju, svi smo joj sve maksimalno pružili i jedina je greška to što sam curicu ostavio na čuvanje osobi sklonoj suicidu. Znao sam tu osobu i bila je normalna, logičnije mi je bilo dijete ostaviti nekome koga poznajem, umjesto osobi iz oglasnika. Međutim, desilo se taj pokušaj suicida, čemu moje dijete nije svjedočilo i centar u Osijeku ju je uzeo na godinu i pol dana. Nakon toga su to još produžili, ne znam zašto. Ja sam našao drugi stan, sredio stvari koje su mi rekli i poštovao sve u nadi da će mi vratiti moju curicu. Svaki put kada bih je zvao, ona je plakala i molila da dođem po nju. Toliko je puklo da sam se posvađao sa socijalnom radnicom i zbog prijetnje dobio godinu i dva mjeseca, prošlo je i to, ali su mi nakon toga lupili zabranu posjete i kontakta, navodeći da se stvara veći emotivni razvoj između mene i curice jer se spremaju za posvojenje. Moj otac je taj dan trebao iz šetnje vratiti dijete, ona je vrištala da neće opet u dom i on je napravio najbolje što je mislio”, piše muškarac koji tvrdi da je otac curice.

‘Možda se sin krivo izrazio’

Pitali smo djeda kakvi su to navodi o djetetu koje je boravilo kod osobe koja je počinila suicid. On kaže, sin se možda krivo izrazio jer djevojčica nije bila kod te žene.

“On ju je na čuvanje ostavio OK ženi, no započeo je vezu s osobom koja je bila sklona alkoholu. No, malena nije bila kod nje. Htio je s njom živjeti i vidio je da je teška alkoholičarka koja je nakon jedne svađe pokušala suicid”, tvrdi nam djed.

‘Proglasili su me otmičarem, žalio sam se Ministarstvu u Srbiji’

Otkriva nam i da ga je posjetila policija u Srbiji, vidjeli su dijete i provjerili njegove dokumente. Tvrdi, kada su shvatili da je dijete u svojoj obitelji, rekli su mu da ‘tu za njih nema posla’.

“Centar za socijalnu skrb u Osijeku je podnio zahtjev da se dijete vrati, proglasili su me otmičarem. Kada je malena došla u Hrvatsku, ja sam se obratio konzulu RH dok je bila u Domu, da se vrati u Srbiju. Rekao mi je da je dijete dvojni državljanin i dok je u Hrvatskoj, na nju se odnose hrvatski zakoni. Ja sam prije 15 dana uputio žalbu Ministarstvu pravosuđa Republike Srbije da zaštite dijete i da ostane ovdje”, priča djed osmogodišnjakinje koja je prema njegovim riječima s njima u Srbiji.

Dječji Dom bez komentara, čeka se reakcija Centra u Osijeku

Za komentar smo zamolili i Dječji dom u Osijeku iz kojeg je djevojčica odvedena, no zbog zaštite podataka djeteta tek su nam rekli da postupaju ‘u skladu sa svim propisima nadležnih institucija’.

Zatim smo se s upitom obratili i Centru za socijalnu skrb u Osijeku kako bismo dobili cjelinu priče o ovom teškom slučaju u kojem je najveća žrtva maloljetna djevojčica, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.