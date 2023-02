DJED DO SMRTI PRETUČENE DJEVOJČICE OTKRIO ŠOKANTNU ISTINU! Progovorio o snahi: ‘Tako je odlučio Centar za socijalni rad’

Autor: Dnevno.hr

Da neki ljudi doista ne zaslužuju imati djecu, pa ni biti u njihovoj blizini, dokaz je i mučan slučaj koji je jučer potresao Srbiju i šire. Naime, djevojčicu staru samo dvije godine do smrti je pretukao njezin očuh (25), a s njim je uhićena i njegova nešto mlađa djevojka, majka malene, koja je znala za njegove nasilne navike i ignorirala ih.

Stravično premlaćivanje dogodilo se u Zaječaru u istočnoj Srbiji, a djevojčica je preminula u teškim bolovima. Kako pišu srbijanski mediji, monstrum od očuha je policiji priznao da ju je tukao jer mu je smetalo kad je plakala. Posljednja agonija djeteta trajala je dva dana, a tijelo je bilo plavo od glave do pete.

“DNK tragovi koji su nađeni u stanu ukazuju na to da se iza četiri zida dogodio stravičan zločin. Istražitelji su pronašli iščupanu kosicu djevojčice, što ukazuje na to je nasilnik bio veoma nemilosrdan prema njoj. Nađeni su i dokazi koji ukazuju na to da je dijete bježalo od očuha, kao i tragova krvi.





‘Bila je jako razdragana’

Istraga će utvrditi je li dijete prilikom ozljeđivanja udarano dijelovima namještaja, stolicom ili nekim drugim predmetom. Također, dalja istraga će utvrditi je li osumnjičeni dijete udarao o zid”, otkrio je detalje strave izvor istrage.

Očuhu se stoga na teret stavlja nasilje u obitelji sa smrtnom posljedicom, dok majci zanemarivanje i zapuštanje maloljetnog djeteta.

Za Blic.rs. horor je komentirala baka djevojčice, majka optužene 23-godišnjakinje.

“Pozvali su me i rekli da dođem u bolnicu jer dijete ima temperaturu. Rekli su mi da je loše. Trčala sam s posla, a kada sam stigla vidjela sam policiju. Unuka mi je umrla”, započela je baka koja je djevojčicu posljednji put vidjela u ponedjeljak. “Bila je jako razdragana, igrala se, smijala. Toliko je to bilo divno dijete. Nije imala modrice po rukama i nogama, po tijelu ne znam, bila je obučena”, šokirano će.

Drugo dvoje djece kod djeda

Djed djevojčice, otac bivšeg muža, otkrio je da je tog kobnog dana trebao vidjeti unuku, ali mu bivša snaha nije dozvolila.









S njegovim sinom ona ima još svoje djece.

“Kada je snaha otišla od mog sina, dvoje djece je pripalo nama, dok je treće dijete, djevojčica, pripala njoj, tako je odlučio Centar za socijalni rad”, pojasnio je djed.