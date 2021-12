‘DJED CAPAK’ DONIO ‘CJEPIVO POD BOR!’ Prošla je godina dana od prve primljene doze u Hrvatskoj, hoćemo li se 2022. vratiti ‘starom normalnom’?

Autor: Lucija Brailo

Na današnji dan, 27. prosinca, prošla je točno godina dana od početka cijepljenja protiv covida 19 u Hrvatskoj.

Naime, prva doza cjepiva, za koje su se gotovo svi nadali da će po kratkom postupku terminirati omraženu pandemiju, stigla je 26. prosinca 2020., a fotografija Krunoslava Capaka kako sjedi na kutiji za cjepiva (u HZJZ-u su rekli, praznoj) postala je tema dana u medijima.

Međutim, prema mišljenju političkog analitičara Igora Peternela, “riječ je o velikom PR projektu koji je vjerojatno dobro plaćen”, a ne samo o gafu, kako je to prije godinu dana izgledalo.

‘Cjepivo pod bor’

“Ne mislite valjda da se Capak sam sjetio, kao slučajno, sjesti na kutiju i zamoliti nekoga da ga fotografira? To su bedastoće, to je i zamišljeno da bude ‘poluincident’, da se o tome raspravlja, da se širi društvenim mrežama, a zapravo je riječ o podsvjesnom približavanju cjepiva građanima, kojima se poručuje da su Capak, a onda i Plenković, zaslužni što su nam pod bor stavili cjepivo. Prave PR kampanje uvijek idu u podsvijest mete kojoj se obraćaju, to se tako radi i to je dobro, to se željelo postići”, rekao je tada Peternel.

Međutim, kada su stigle prve doze cjepiva, nastupilo je olakšanje, no ipak kratkorajno. Naime, prvo Hrvatska nije dobila broj cjepiva koliki je bio obećan, pa su se doze tako tjednima raspoređivale po zemljama, a cijepile su se samo prioritetne skupine; stariji, zaposleni u sustavu socijale i zdravstva te rizične skupine, ali i vladajuća elita, dužnosnici, kao i njihove obitelji. Taj početak cijepljenja izgledao je kao da bismo mogli postići vrlo brzo veliki uspjeh u procijepljenosti stanovništva.

Hrvati među najrjeđe procijepljenim Europljanima

A onda su na red došli građani. Očekivanja su bila velika, a Vlada i premijer Andrej Plenković, navodili su prognoze kako do početka ljeta očekuju 60 posto cijepljenog odraslog stanovništva.

Danas pak, godinu dana kasnije, prema podacima ECDC-a, u potpunosti je procijepljeno tek 51,7 posto stanovnika, odnosno 62 posto odrasle populacije, što nas svrstava među najmanje procijepljene Europljane.

Bile su to, kako danas vidimo, preoptimistične prognoze o tijeku cijepljenja, a već na ljeto počeli smo poklanjati doze cjepiva ostalim zemljama kojima je falilo, no da nismo, nepotrošenom bi cjepivu istekao rok trajanja.









Ljeto, novi sojevi i ECDC karte

Nakon toga, krenula je žestoka kampanja kojom je cilj bio nagnati što više građana da se cijepi, a premijer, ministar zdravstva Vili Beroš, kao i ostali članovi Vlade te članovi Stožera i u javnosti viđeniji zdravstveni radnici, građane su putem raznih kanala, pozivali na cijepljenje te govorili o benefitima istog. Počelo se raspravljati i o covid potvrdama.

Zatim smo se ‘tresli’ od ECDC-a tijekom ljeta da bismo mogli ostati bez turista te hoće li nam korona karta poprimiti narančastu, ili pak crvenu boju, ili ćemo možda ipak, kako smo se nadali, ostati u zelenoj? U zelenom do kraja ljeta ipak nismo uspjeli ostati, međutim, to nam ipak nije pokvarilo sezonu.

Kako smo išli prema jeseni, nastavili su se pojavljivati novi sojevi koronavirusa, a znanstvenici su se počeli snažno konfrontirati na društvenim mrežama, kao i u medijima. Stotine televizijskih emisija u kojima se razglabalo o cjepivu, postocima, zaraženima, umrlima, načinu i brzini prenošenja virusa i tako dalje, stotine tekstova, osvrta, reportaža, sučeljavanja…

Prosvjedi, booster doze i društvene podjele

A onda je došla i jesen, koju je obilježio početak prosvjeda protiv uvođenja novih mjera diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, protiv covid potvrda, protiv obveznog cijepljenja zdravstvenih radnika, protiv obveznog testiranja, lockdowna te ostalih razloga vezanih za pandemiju koronavirusa.









Negdje usput, u nekom periodu od proteklih godinu dana, ljudi su jedni druge počeli dijeliti na vaksere i antivaksere, na društvenim mrežama je velik broj njih, blokiralo ili ‘unfrendalo’ ljude s kojima su bili u kontaktu godinama, prema parametru što tko misli o cijepljenju.

Kako vrijeme prolazi, dolaze novi sojevi virusa, od kojih cjepivo sve manje štiti, pa se počela primati i treća, takozvana ‘booster’ doza cjepiva.

Covid potvrde i nada u povratak ‘starog normalnog’

U godinu dana od prve doze cjepiva u Hrvatskoj, stigli smo do toga da malo gdje možemo otići bez stanovite covid-potvrde, odnosno dokaza da smo cijepljeni. Necijepljeni tako mogu zaboraviti organizirana okupljanja u zatvorenim prostorima, kao što su vjenčanja, proslave, koncerti, izložbe, festivali i ostali slični događaji, osim ako se netom prije ne testiraju te ne dokažu kako nisu zaraženi.

Istovremeno, iako i dalje prijenosnici virusa, cijepljeni ne moraju prolaziti kroz istu proceduru. Osim javnih okupljanja, Vlada je ograničila necijepljenima i pristup mnogim poslovnicama, pa je tako bez covid potvrde danas nemoguće ući, primjerice u FINU, ili pak uplatiti Loto u Hrvatskoj Lutriji.

Kakva će nam biti Nova godina te hoćemo li uspjeti prevladati pandemiju i riješiti se nepopularnih mjera i restrikcija, ostaje nam vidjeti, no nakon dvije godine koronavirusa, većina ipak sanja ‘staro normalno’.