Dječaku se ‘posrećilo’ s učiteljicom u polju: ‘Imaš veći penis od mog muža’, slomljeni suprug šokiran na sudu

Autor: Dnevno.hr

U ljubavi i ratu sve je dopušteno, pričali su nekad naši stari.

Ipak, to “sve” u ljubavi za neke može značiti užitak i sreću, a za neke bol i tugu.

Daniel Danny Barber još uvijek teško ‘probavlja’ činjenicu da je njegova 37-godišnja supruga Kandice, koja radi kao učiteljica, imala spolni odnos s 15-godišnjim dječakom, a priču donosi DailyMail kojem su ovakve priče specijalnost.





Majka troje djece

“Imala je tako lijepu auru. Bila je tako ljubazna. Kad biste je sreli, pomislili biste – ma, nema šanse. Jesam li bio tako glup?”, komentirao je njezin šokirani suprug.

“Ja sam muškarac. Dovoljno je loše da vam kažu da je vaša žena spavala s drugim, ali da je spavala s djetetom… To vas potpuno izludi. Pogledate se i pomislite – što sam krivo napravio? Što nekome mora pasti na pamet da bi pomislio da je u redu čak i pogledati dijete na takav način, a kamoli da je to u redu…? Možda nisam želio vjerovati da moja žena to može učiniti”, priznao je nakon suđenja.

Kandice Barber proglašena je krivom 2021. za seks na polju s maloljetnim učenikom nakon štosu prvo razmjenjivali seksualne poruke.

Majka trojice dječaka bila je u braku s Dannyjem pet godina. Podržavao je ženu koju naziva Kan tijekom suđenja i opisali su ga kao njezinu ‘stijenu‘.









Kad je njegova supruga osuđena na šest godina zatvora, on je na društvenim mrežama objavio fotografiju Superman majice s natpisom: ‘Volim te svim srcem. Budi hrabra‘, uz natpis ‘uvijek‘ s emojijima poljubaca i srca.

Danas je par razveden

“Dok se ne nađete u toj poziciji, kada shvatite da je to vaša žena ili vaš muž i živite taj život, ne znate što ćete. Bila je nepokolebljiva u tome da je nevina. Volio sam je i vjerovao sam joj. Nije se radilo samo o tome da ostanem uz nju. Kan je imala troje djece (iz dvije prethodne veze). Ja nisam njihov tata, ali sam bio oženjen njihovom mamom, pa nisam bio spreman na to da se rastavimo”, kaže Danny koji ima dvoje djece, sada već tinejdžera.

“Ali nismo bili zajedno otkako je otišla u zatvor i nisam je vidio gotovo godinu dana”, dodaje.









40-godišnji Danny sada je sretan s novom partnericom Charlotte koju je upoznao u lipnju prošle godine i s kojom očekuje bebu. Radi u zdravstvu, draga je i puna podrške, sa smiješkom na licu opisuje svoju novu partnericu.

“Kad sam vodio djecu u posjetu Kan u zatvor, bila je nasmiješena, vedra i vesela. Kosa joj je bila sređena. Sjedio bih tamo i razmišljao – ovo nije u redu. Nasmiješena si i sretna na mjestu na kojem te uopće ne bismo trebali posjećivati. Bio sam na antidepresivima i tabletama za spavanje jer nisam mogao zaspati. Nisam mogao procesuirati sve što se događa. U prosjeku sam spavao samo dva sata. Bilo mi je teško. Budući da sam ostao uz nju, ljudi su govorili ‘to mora biti obiteljska stvar, sigurno i on to radi‘. Proživjeo sam najmračnije, crne dane. Kan je govorila da je ona ta koja pati jer je bila u zatvoru, ali ja sam ovdje bio u zatvoru i morao sam se nositi s reakcijama javnosti. Bio sam muž učiteljice koja je spavala s 15-godišnjakom. Ona je bila u ćeliji pa se nije morala nositi s tim, samo je morala preživjeti. I onda…”, govori potreseni bivši suprug.

Danny danas ima novu partnericu s kojom čeka dijete, a na sudu je bio šokiran kad su mu čitali poruke koje je njegova supruga pisala 15-godišnjem dječaku. Bile su to poruke poput: ‘Imaš veći penis od moga muža’… To je Dannyja dotuklo, no danas živi svoj život s novom partnericom na obostrano zadovoljstvo.