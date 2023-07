Dječak ubojica na ispitivanju šokirao odgovorima: ‘Zašto si pucao i zašto nju kad je nisi poznavao?’

Autor: Z.S.

Dječak (13) ubojica iz Beograda koji je u jednoj osnovnoj školi ubio devet učenika i zaštitara, tijekom saslušanja početkm ovo tjedna odgovarao je i na pitanja roditelja nastradalih učenika.

Kurir navodi da su skupili hrabrost i postavili nekoliko pitanja dječaku ubici, koji je putem video linka saslušavan iz prostorija psihijatrijske klinike na kojoj je već dva i pol mjeseca.

"Jedna majka pitala je dječaka kada je posljednji put zaplakao. Njegov odgovor ostavio je bez riječi sve prisutne, jer je hladno bez emocija i empatije prema žrtvama i njihovim porodicama kratko rekao – ne sjećam se kada sam plakao zadnji put", otkrio je neimenovani izvor Kurira.





Susret s majkom sve iznenadio

Istaknuo je i da je prisutne posebno iznenadio njegov susret sa majkom, koju nije video dva i pol mjeseca.

Bez emocija

"Majka ga je zagrlila, ali bez emocije, nije bilo ni suza niti neke reakcije. Kratko mu je rekla 'da odgovori na sva pitanja', a on je njoj odgovorio 'jesi li sada sretna'", kazao je Kurirov sugovornik, koji nije mogao precizirati je li je mislio na susret ili nešto drugo.









Dodao je i da su sve prisutne šokirali odgovori koje je davao na pitanja tužitelja, odvjetnika, punomoćnika oštećenih, ali i samih roditelja učenika koje je ubio.

Je li je bio žrtva zlostavljanja?

“Na pitanje je li je bio žrtva zlostavljanja, odgovorio je ‘možda psihičkog’, a na iduće zašto to nije nikome prijavio, hladno je odgovorio ‘jer nisam želio’. Majka jednog djeteta pitala je jesu li mu prijatelji dolazili kući, a on je odgovorio ‘da jesu, ali da mu baš i nisu bili prijatelji’. Upitan je i zna li da je jedan od teško povrijeđenih dječaka rekao da mu je on bio najbolji prijatelj, a on je rekao ‘ne'”, otkrio je Kurirov sugovornik, te je naveo da mu je postavljeno i konkretno pitanje – ‘Zašto si pucao?

"Pogriješio sam, to je bila greška", kratko je, ali hladnokrvno odgovorio dječak ubojica. Majka jedne djevojčice, navode, pitala ga je zašto je ubio njezini kćer kada je nije poznavao.









“Ubijao sam redom, svakoga tko je naišao. Žao mi je”, navodno je bio odgovor trinaestogodišnjaka.