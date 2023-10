Dječak ubio troje ljudi u pucnjavi u šoping centru: Ljudi su bježali u panici, pojavila se snimka uhićenja

Tri osobe su poginule, a četiri ranjene u pucnjavi u luksuznom shopping centru Siam Paragon u glavnom gradu Tajlanda.

Policija je objavila da je uhićen 14-godišnjak, osumnjičen da je otvorio vatru na prolaznike.

U međuvremenu se pojavila i snimka na društvenim mrežama na kojima se vidi trenutak uhićenja tinejdžera. On je priveden na ispitivanje, a Hitne službe podijelile su fotografiju policajca koji privodi i stavlja policijske lisice osobi koja leži licem prema tlu.

🇹🇭The moment the shooter was caught by Thai police #พารากอน #Thailand #shooting pic.twitter.com/DzAEPM29P7

Tajlandski premijer Srettha Thavisin objavio je da je primio izvješće policije da je napadač uhićen i da je situacija sad pod kontrolom. Glasnogovornik policije Achayon Kraithong rekao je da je šef nacionalne policije poslao policajce da kontroliraju to područje. Televizija je izvijestila o dugim kolonama ispred trgovačkog centra po olujnoj kiši.

Videosnimke ranije objavljene na društvenim mrežama prikazuju scene kaosa na kojima se vidi kako mnoštvo ljudi i djece bježi van iz trgovačkog centra dok ih zaštitari požuruju.

BREAKING: Thailand police responding to reports of shooting in Siam Paragon shopping mall in Bangkok pic.twitter.com/eG9fx1bxUk









