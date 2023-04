DJEČAK JE U KOMI, OGLASIO SE RAVNATELJ BOLNICE! Ovo su stravične posljedice opasne igre: ‘Ozljede su teške’

Autor: I.G.

U subotu oko 19 sati, u blizini željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu, dogodila se teška nesreća koja je šokirala zajednicu. Naime, 15-godišnji dječak zadobio je teške tjelesne ozljede i opekline od strujnog udara dok se penjao po vagonima na tračnicama.

Prema riječima ravnatelja zagrebačke Klinike za dječje bolesti, Gorana Roića, dječak je u kritičnom stanju i nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja u induciranoj komi. Ozljede koje je zadobio su teške i zahvatile su čak 50% njegovog tijela, što predstavlja ozbiljnu prijetnju njegovom životu.

Strujni udar kojem je bio izložen dječak je nastao zbog napona od 25.000 volti koji prolazi kroz tijelo, što može oštetiti vitalne strukture tijela. Ravnatelj Roić naglašava da je ovo vrlo ozbiljan slučaj te da takve ozljede nisu samo stvar kože. On je također izrazio nadu da će se dječakovo stanje poboljšati te da će se uspješno oporaviti.





Ova tragična nesreća podsjetila je na činjenicu da ovakve nesreće nisu rijetkost u Hrvatskoj. Prema riječima ravnatelja Klinike za dječje bolesti, do 2019. godine imali su četiri do pet ozljeda ovakvog tipa u bolnici, dok je sada taj broj smanjen na jedan do dva slučaja na godinu, što se pripisuje uspješnim informativnim kampanjama.

Imao je i važnu poruku: “Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda”.