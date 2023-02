‘DJECA IZ KONGA SU HRVATSKI DRŽAVLJANI!’ Dobronić žestoko poručuje: ‘Imamo pravo poslati naše predstavnike socijalne skrbi da tu djecu preuzmu’

Autor: I.G.

Predsjednik Vrhovnog suda RH Radovan Dobronić komentirao je slučaj Hrvata koji su završili u zatvoru u Zambiji zbog optužbi za trgovinu djecom. Dobronić kaže da se provjeravaju odluke koje su hrvatski sudovi potvrdili te da se provjerava jesu li one autentične.

“Točno je da je Demokratska Republika Kongo u svom zakonu donijela izmjenu kojom se zabranjuju postupci međunarodnog posvojenja dok se ne formira centralno tijelo. Međutim, to tijelo nije formirano od 2016. do danas”, ustvrdio je šef Vrhovnog suda.

Dobronić je također komentirao pravnu i političku praksu u DR Kongu koja je izazvala probleme u ovom slučaju. On je objasnio da je DR Kongo zabranio međunarodna posvojenja dok se ne formira centralno tijelo, ali da to tijelo nije formirano od 2016. godine. Unatoč tome, nakon 2016. godine, sudovi u DR Kongu su donijeli negdje između 40 do 70 odluka kojima su odobrili međunarodna posvojenja. Dobronić je naglasio da je dobrobit djeteta temeljni kriterij odluka o pravu djeteta prema Općoj UN-ovoj konvenciji o pravima djeteta.





‘Nastaje novi problem’

“Situacija u DR Kongu je takva da su potpisali Opću UN-ovu konvenciju o pravima djeteta koja kaže da je temeljni kriterij odluka o pravu djeteta – dobrobit djeteta. Ovaj sud je u pojedinim slučajevima odlučio da predstavlja dobrobit djeteta da se pojedina međunarodna posvojenja odobre i da se zanemari ta zabrana”, rekao je Dobronić.

“Nije sud u DR Kongu povrijedio svoj zakon. To se zove tumačenje prava – potpuno formalno je to ispravno jer Međunarodna konvencija ima prednost u primjeni nad domaćim zakonom. Jedina je istina da su nakon 2016. u DR Kongu pod određenim uvjetima međunarodna posvojenja i dalje moguća i dopuštena”, ustvrdio je.

“No nastaje novi problem. Iz svega proizlazi da su vlada DR Konga i njihovi sudovi na neki način na ratnoj nozi i onda vlada, pozivajući se na odredbu zakona po kojoj nema posvojenja, ne želi dati izlazne vize čak ni za onu djecu za koju je njihov vlastiti sud odobrio posvojenje. Za koju postoji presuda”, rekao je Dobronić.

Vjeruje da su na temelju prijašnjih presuda odlučili na ovaj način krenuti dalje u postupak, ali smatra da su time prihvatili pretjeran rizik.

“Po ovom što proizlazi iz obrazloženja postupka, to je jedan sasvim solidan postupak u kojem su provjerili i dijete i roditelje i posvojitelje i dob itd. Oni imaju dio građanskog zakona koji je recepcija belgijskog zakona i to je na ovaj način sasvim solidno”, rekao je Dobronić.

‘Djeca su hrvatski državljani’

Dobronić je također komentirao ulogu hrvatskih sudova u ovom slučaju te je izjavio da su sudovi mogli postupati opreznije te da imaju uputu da postupaju preciznije. On je istaknuo da bi postupak usvojenja bio produljen najmanje za godinu dana, ako ne i duže, ili čak onemogućen bez veleposlanstva u DR Kongu. Dobronić je objasnio da su hrvatski suci prihvatili znatan rizik kada su prihvatili neke isprave iz centara za socijalnu skrb bez legalizacije te da su time željeli ubrzati proces usvajanja.









Kad je riječ o pravnoj poziciji te djece, za koju tvrdi da jesu jesu hrvatski državljani, kaže: “Zambija nema temelja osporavati hrvatsko državljanstvo te djece jer isprave koje je izdao MUP su valjane. Nisu krivotvorine.”

“Najmanje što moraju napraviti je da omoguće predstavnicima naše države da obiđu tu djecu. Ta djeca su već sad naši državljani i mi imamo pravo poslati naše predstavnike socijalne skrbi da tu djecu preuzmu i ovdje organiziraju brigu o njima. Djecu treba dovesti u Hrvatsku. Nisu djeca ništa sama organizirala ni provodila”, rekao je Dobronić za N1. Napominje i kako ne može dalje komentirati “da ne bi naštetio našim ljudima”.