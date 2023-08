Diže se porez u Zagrebu? Na pragu nova odluka: Pernar se ‘ispovraćao’ kad je vidio

Autor: Dnevno.hr

Velike promjene stižu u Zagreb jer kako je objavila stranka Zagreb je naš, uskoro bi moglo doći do podizanja paušalnog poreza na iznajmljivanje i smještaj u turizmu na čak 200 eura po krevetu godišnje.

Odluka je trenutno u javnom savjetovanju.

“Trenutni iznos poreza za dnevni najam iznosi 40 eura po krevetu, dok porez na dugoročni najam iznosi oko 10 posto najamnine. Za dugoročni najam stana po cijeni od 400 eura najmodavac će platiti pet puta više poreza nego za dnevni najam stana s dva ležaja. Grad Zagreb ovom odlukom želi potaknuti vraćanje stanova u sustav dugoročnog najma čime se ostvaruje preduvjet da stanovanje građanima postane priuštivije”.

Dodaju, ovo je samo jedan u nizu poteza ka priuštivom stanovanju.

Zatim su nabrojali koje su poteze u tom smjeru povukli od dolaska na vlast u metropoli.

“Čim smo došli na vlast ukinuli smo praksu, a potom i mogućnost prodaje gradske imovine. Omogućili smo ustanovama i udrugama da na transparentan način dobiju stanove za pružanje usluga organiziranog smještaja beskućnika, mladih iz alternativne skrbi, žrtava nasilja i drugih ugroženih skupina.

Donosimo odluku o najmu stanova koja na vrh liste prioriteta stavlja osobe u najtežim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a zaključkom o cijeni najamnina motiviramo one kojima su primanja narasla da prepuste stan potrebitijima. Napokon će biti moguća prijava cimera na natječaje za dodjelu stanova.









Cilj Grada je proširivati stambeni fond – što kupnjom što gradnjom novih stambenih jedinica. U pripremi su planovi za izgradnju 300 novih stambenih jedinica u Podbrežju. U narednom periodu posvetit ćemo se i stvaranju okvira za neprofitnu gradnju kroz mehanizme prava građenja, poticanja dugoročnog i destimulacije kratkoročnog najma te reaktiviranja praznih stanova za dugoročni najam”, pišu iz stranke Zagreb je naš.

Što o tome misle građani? Pernar se ‘ispovraćao’

Neki u komentarima pozdravljaju ovu odluku.

“Svakako napredak , ali 200,00 EUR godišnje po krevetu je i dalje smiješno. Na apartman za dvije osobe to je 33,33 EUR mjesečno, a iznajmljuje se za višestruki iznos na dnevnoj razini”, komentirala je jedna gospođa, na što joj se javila druga s oprečnim mišljenjem.









“Kod iznajmljivanja na dnevnoj razini trećina ide platformi gdje gost bukira, vlasnik mora doći do apartmana, pričekati gosta i otvoriti, mora ga ispratiti i provjeriti ima li štete i mora platiti čišćenje apartmana cca 50 eur (ili čistiti sam što također vrijedi 50 eur). Također sve režije plaća vlasnik apartmana, za razliku od dugoročnog najma gdje to plaćaju podstanari. Tako da to što pričate o višestrukom iznosima na dnevnoj razini je daleko od točnog”.

Neki se pitaju, zašto opet paušal, a ne porez na iznos naplaćene najamnine. Svoj komentar ostavio je i bivši saborski zastupnik Ivan Pernar.

Sudeći po reakciji, ni njemu se ovo pretjerano ne sviđa jer je ostavio emotikon povraćanja ispod objave na Facebooku.