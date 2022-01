DIŽE SE NAKON PRIVATNOG I POLITIČKOG KRAHA: Intenzivno je radio na sebi! Bernardić ima plan koji se neće svidjeti Grbinu i Tomaševiću

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Posljednji se put bivši šef SDP-a Davor Bernardić u medijskom prostoru pojavio prije nekoliko mjeseci, kada je njegov nasljednik Peđa Grbin ušao u finalni obračun s njime. Taj je obračun rezultirao Bernardićevim izbacivanjem iz Partije, koja se u međuvremenu podijelila na dva zastupnička kluba. Od tada se Bernardić tek s vremena na vrijeme u Saboru javi za riječ, upućujući pokoju kritiku na račun svojeg starog znanca, premijera Andreja Plenkovića, s kojim je snage odmjeravao na parlamentarnim izborima kao kandidat za premijera. Ta bitka za Bernardića je neslavno okončala, more gafova, ali i dueli s prekaljenim diplomatom i briselskim dečkom Plenkovićem nisu dali rezultata pa se Bernardić povukao s pozicije predsjednika stranke pokušavajući shvatiti čime se točno u životu želi baviti. Za to se vrijeme Bero nije odricao svojeg zastupničkog mandata, i dobro da nije jer je vrlo brzo shvatio kako je politika za njega poziv od kojeg, bez obzira na sve, neće odustati.

Turbulentno razdoblje

Oni koji Bernardića poznaju svjedoče kako je doista za njim i na privatnom i na političkom polju turbulentno razdoblje. Razvod od dugogodišnje supruge Irene odvijao se gotovo usporedno s krizama u SDP-u koje je Bernardić nevješto nastojao svladati, a sada kada je sve to iza njega, čista obraza i sa značajnom dozom političke odgovornosti koju je pokazao, Bernardić okreće novu stranicu u političkoj karijeri. Upućeni svjedoče kako je intenzivno radio na sebi, prošao je političke treninge, radio na vlastitom imidžu, ali i prolazio razne komunikacijske vježbe kako mu se više ne bi događali gafovi nalik na one iz kampanje s Plenkovićem. Kada je sve to odradio, znajući da za njega u Grbinovu mandatu u SDP-u nema mjesta, Bernadić je oko sebe odlučio okupiti nezadovoljne bivše i sadašnje SDP-ovce, razne lijeve intelektualce i socijaldemokrate te s njima kreće u osnivanje udruge. Udruga bi uskoro trebala biti predstavljena javnosti te bi na tom predstavljanju trebali biti jasniji ciljevi i smjer njezina djelovanja, međutim, jedno je sigurno – ta udruga kojom će Bernadić rukovoditi trebala bi oživiti socijaldemokraciju kao zapostavljenu i marginaliziranu političku ideju. Upravo bi se socijaldemokracija trebala nalaziti i u samom nazivu udruge u kojoj bi se Bernardiću trebali pridružiti kolege iz zastupničkog kluba socijaldemokrata predvođene Domagojem Hajdukovićem i nekadašnjim ministrom Davorkom Vidovićem, kojega Bernardić iznimno cijeni.

Kada udrugu postave na noge i kroz nju dopru do javnosti, Bernardić i nekadašnji SDP-ovci planiraju krenuti na drugi korak, odnosno na osnivanje nove, lijeve političke opcije, koja bi trebala konkurirati SDP-u, ali i zeleno-lijevoj platformi Možemo. Ako je vjerovati Bernardićevim znancima, bez obzira na to što s novom opcijom kane biti konkurentni na ljevici, nova stranka trebala bi ponuditi nove ideje, staviti naglasak na borbu za radnička prava, zdravstvo i demografiju. Sve će reformske prijedloge u novom Bernardićevu timu precizno razraditi, a usporedno s time u Saboru se sa svojim zastupnicima namjeravaju nametnuti kao najglasnija i najkonstruktivnija oporba, što im, s obzirom na trenutačni status lijevih opcija u parlamentu, ne bi trebao biti ozbiljniji problem. Izazovnijim problemom čini se samo pokretanje stranke, riječ je o procesu koji podrazumijeva podosta novca, ali i podosta kadrova s vrhunskim organizacijskim sposobnostima, zna to vrlo dobro bivši šef SDP-a, koji se baš zato ne misli istrčavati nego će ovoga puta strpljivo čekati svoje vrijeme. Tek početkom ljeta nova, Bernardićeva stranka trebala bi početi poprimati svoje prve ozbiljnije obrise, a nekadašnji socijaldemokrati uvjereni su kako njima i Bernardiću vrijeme ide u prilog. Naime, kako tvrde, Grbin sada, nakon što je proveo unutarstranačke izbore, tek treba krenuti u proces oporavka SDP-a, međutim, već je sada vidljivo kako mu to ne polazi za rukom pa je malo vjerojatno da bi se u idućim mjesecima nešto moglo promijeniti, tim više što se on uza sve vrijeme koje je dosad imao nije uspio nametnuti kao lider oporbe, bez obzira na to što mu je glavni konkurent Plenkovićev HDZ koji su posljednjih godina premrežile brojne afere. Da je Grbin bezidejan i neprimjetan, bivši kolege vide i iz njegovih inertnih reakcija na popis stanovništva, koje su ostale nezamijećene, baš kao što ni on sam, otkako je preuzeo Partiju, ne uspijeva pridobiti pozornost medija i šire javnosti.

Gužva na ljevici

Kada je riječ o platformi Možemo, ni u njoj Bernardićevi saveznici ne vide ozbiljniju konkurenciju. Naime, uvjereni su kako će se potezi koje novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević vuče u glavnome gradu obiti o glavu kompletnoj platformi, čiji je rejting već počeo padati, a do ljeta, kada se s platforme pozlata počne topiti, Bernardić će već formirati stranku u čiju će izgradnju potom krenuti i putem medija, ali i zbližavanjem s građanima koje misli privući novim, inovativnim i svježim idejama. Baš se radi osnivanja udruge Bernardić povukao iz javnosti, ne namjerava biti zamoran i napadan, njegovo vrijeme, uvjeren je, tek dolazi, a kao jednu od prednosti vidi i to što će on, za razliku od Grbina, moći izaći pred građane i otvoreno reći kako se ne slaže s politikom koju provodi aktualni predsjednik Zoran Milanović. Kada već govorimo o Bernardićevu osnivanju stranke, treba napomenuti i to kako Berine ambicije nisu skromne, u nove političke korake ulazi sa starom ambicijom, želja mu je postati premijerom. U ono vrijeme kada je Bernardić vodio SDP i u samoj stranci pitali su se je li on, s obzirom na manjak iskustva, dorastao toj ozbiljnoj političkoj funkciji. Dugo su Bernardića živcirala ta propitivanja, smatrao ih je ponižavajućima, a sada, čini se, svima onima koji su ga ponižavali priprema udarac u vidu nove stranke, s čijom će pojavom baš prije parlamentarnih izbora na ljevici nastati gužva, koju bi na koncu u svoju korist ponovno mogao okrenuti premijer Andrej Plenković, odnosno njegov HDZ, neovisno o tome tko tada njime bude rukovodio.