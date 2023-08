Divlji požar spalio Havaje, ljudi skakali u ocean kako bi se spasili: ‘Ovo je zapanjujući gubitak’

Šumski požari koji su potaknuti vjetrom poharali dijelove havajskog otoka Mauija odnijeli su u smrt najmanje šest osoba.

Požari su zahvatili grad Lahaina na zapadnom Mauiju, što je dovelo do evakuacije stanovništva, rekao je gradonačelnik Richard Bissen Jr.

“Naš glavni fokus sada je spašavanje života”, tvrdi Bissen.

Vršiteljica dužnosti guvernera, Sylvia Luke, proglasila je izvanredno stanje i pozvala ljude da ne putuju na otok: “Ovo mjesto sada nije sigurno”, poručila je.

Video iz zraka iz obalne Lahaine pokazao je desetke sravnjenih domova i poslovnih prostora, uključujući i Front Street, gdje su se turisti okupljali kako bi kupovali i ručali.

Zadimljene hrpe ruševina ležale su visoko nagomilane uz obalu, brodovi u luci bili su spaljeni, a sivi dim lebdio je nad golim kosturima pougljenjenog drveća.

“To je užasno. Letio sam ovdje 52 godine i nikad nisam vidio ništa slično”, rekao je Richard Olsten, pilot helikoptera turističke tvrtke. “Svi smo plakali, piloti, mehaničari…”

Poznati roker Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), koji je desetljećima živio na Havajima, u objavi na Facebooku otkrio je i da je požar progutao i njegov restoran.

“Ovo je zapanjujući gubitak. U svoje ime i ime svoje obitelji, dijelim svoje iskrene misli i molitve s ljudima Mauija.”

Kako piše Sky News, ljudi su masovno skakali u ocean kako bi pobjegli od vatre koja proždire otok, a troje je ljudi prilikom bijega zadobilo kritične opekline.

Footage from earlier today showing the utter Devastation in the City of Lāhainā on the Hawaiian Island of Maui due to Wildfires spread quickly by Heavy Winds from Hurricane Dora to the South; the Governor of Hawaii, Josh Green has stated that at least 6 People were Killed just in… pic.twitter.com/7JioGRtoRs

— OSINTdefender (@sentdefender) August 10, 2023