Divljanje beogradskih medija: ‘Ustaše su uzimale te žene, mi to ne smijemo nikada više doživjeti’

Autor: D.R.

U Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska još jučer (petak) se obilježio “Dan sjećanja na stradale i protjerane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja” pa tamošnji mediji sada suzdržanije prate zbivanja iz Knina.

Ipak, provučićevom Informeru to je i jutros (subota) središnja vijest kojoj su, između ostalog, posvetili i posebnu emisiju iz studija koju su naslovili “Hrvati slave jezive zločine i igraju nad srpskim grobovima”.

“Prošlo je 28 godina od zločinačke operacije ‘Oluja’ u kojoj je proterano oko 280.000 Srba, a ubijeno je i nestalo više od 3.000 ljudi, dok je spaljeno i više od 22.000 kuća”, piše Informer.





Hrvatska je njihovo čedo

U studiju su ugostili su šaroliku ekipu, bio je tu Vučićev ministar bez portfelja Đorđe Milićevića, predsjednik Saveza Srba iz regije Miodrag Linta, pukovnik vojske Srbije Velibor Stević, ratni ministar policije Republike Srpske Tomo Kovač, a i Ljubomir Bajić, umirovljeni general JNA koji je naredio reketiranje Banskih dvora…

“Europska Unija i zapad nikada neće priznati ovaj zločin, jer su ga oni i organizirali. Nitko neće tuči svoje dijete koje liči na roditelje, Hrvatska je njihovo čedo! Ovo što su počinili je genocid!”, izjavo je ovaj osumnjičenik za ratni zločin.

“Proslava je anticivilizacijska”

Tradicionalno, salvu teških riječi sasuo je predsjednik Saveza Srba iz regije Miodrag Linta.

“Današnja proslava Hrvatske je sramna, anticivilizacijska i antieuropska! To pokazuje da se hrvatski narod nije suočio sa tamnom stranom svoje povijesti. Njima je cilj da nastave tamo gdje je stao Ante Pavelić“, mišljenja je.

I ratni ministar policije Republike Srpske evocirao je uspomene na te dane.

“Bio sam ministar i bio sam u stožeru kada je krenula “Oluja”. To su teške stvari koje su se dogodile. Znali smo da idu na naš narod. Nailazi tada general Mrkšić bez vojske, dolazi do mene i kaže: ‘Tomo daj spašavaj onaj narod, on nema nikakvu zaštitu!’ Mi smo onda prešli na taj kritični prostor, bez oznaka, i u dijelu Dvora smo organizirali bitku sa ustašama, mi smo se doslovno klali sa njima! Njih je bilo desetak tisuća. Ustaše su ušle u predio sa našim narodom, uzimali te žene, mi to ne smijemo nikada više doživjeti”, prepričao je.









Beogradske Novosti pak donose reportažu u kojoj pokušavaju Knin prikazati kao prosperitetni grad prije rata, dok je danas, prema njihovom viđenju stvari, spomenik Tuđmanu najveća investicija u slobodnoj Hrvatskoj. Navodno su uzeli su i izjave Kninjana, a tu se izdvaja tvrdnja da ni “starim Knjinanima proslava nije ugodna”.

“Ne može se slaviti progon i stradanje svog naroda. Ni starim Kninjanima Hrvatima te proslave nisu prijatne, a kamoli nama. Dođe tu svakakva mutljavina, a među njima i oni na čijim rukama ima srpske krvi. Zato mi 5. kolovoza činimo ono što nam je najpametnije, sjedimo kod kuće i ne izlazimo ili zko može ode na selo. Već sutra se vraćamo životu i obavezama”, ispričao je “Kninjanin”, Srbin, koji je želio ostati anoniman.