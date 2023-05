DIVLJAK PRETUKAO ŽENU! Našla je poruke koje je slao ljubavnici: Napao je dok se spremao za izlazak

Autor: Dnevno.hr

Ante (34) je pretukao suprugu jer mu je otkrila sms poruke ljubavnice na mobitelu te je zbog toga osuđen na godinu dana uvjetnog zakona.

U presudi je navedeno da je prošle godine u prosincu, oko 21:30 sati, u obiteljskoj kući poludio ‘nakon što mu je supruga pokazala poruke iz njegovog mobitela koje je pročitala’.

“U cilju da je tjelesno povrijedi, odgurao ju u spavaću sobu, gdje ju je primio rukama za vrat i počeo gušiti, čupati za kosu, iščupavši joj pramen kose s tjemena”, ističe sutkinja.





Žena je zadobila tjelesne ozljede u vidu oguljotina kože nadlaktice, oguljotine kože podlaktica u području ručnih zglobova, krvne podljeve po rukama i ušima. Ante je priznao da je “suprugu počupao jer se agresivno ponašala prema njemu nakon što je pročitala sms poruke u njegovom mobitelu”, prenosi Danica.

Dogovarao izlazak pa napao ženu jer je otkrila poruke ljubavnice

No poriče da ju je primio za vrat i gušio. No, sutkinja je zakljužila da je iskaz žrtve sukladan medicinskoj dokumentaciji i policijskom izvještaju, a žena je nakon napada završila u bolnici.

“Tog dana čula sam da muž telefonom dogovara izlazak van, a kad sam ga pitala gdje će to ići, rekao mi je da šta ga imam to pitati. Onda sam mu uzela mobitel i vidjela poruke ljubavnog sadržaja i iste mu pokazala. On me zatim ugurao u spavaću sobu, gurnuo me na krevet, uhvatio za vrat, počeo me čupati, čupati za kosu, primio me za vilicu, bacio na krevet, ogrebao me po rukama kad mi je htio iščupati telefon iz ruke”, svjedočila je ozlijeđena supruga.

34-godišnjak je osuđen na godinu dana uvjetnog zatvora te mora nadoknaditi troškove kaznenog postupka u ukupnom iznosu od 333,59 eura. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.