Divljački se okomio na Sorosa: ‘Zbog njega središte grada izgleda kao zombi apokalipsa’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Elon Musk, kontroverzni poslovni magnat i suosnivač kompanija poput Tesla i SpaceX, nedavno se tijekom svog gostovanja na poznatom podcastu “Joe Rogan Experience” obrušio na liberalnog milijardera i filantropa Georgea Sorosa. Musk je snažno kritizirao Sorosa, tvrdeći da njegov stav prema čovječanstvu i njegovo financiranje progresivnih organizacija i političkih kandidata izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

“Po mom mišljenju, on fundamentalno mrzi čovječanstvo”, rekao je Musk. Komentirao je i Sorosovo financiranje lokalnih izbora, tvrdeći da su ti izbori najbolji način utjecanja na politiku.





Podupire progresivne okružne tužitelje

Musk je naveo da Sorosev pristup “nagriza strukturu civilizacije”, posebno naglašavajući podršku progresivnim okružnim tužiteljima čija politika prema kriminalu, po njegovom mišljenju, izaziva ozbiljne probleme u nekim američkim gradovima.

“Primijetio je da je vrijednost u lokalnim utrkama puno veća nego u nacionalnim utrkama. Najmanja vrijednost za novac je predsjednička utrka, sljedeća najniža je utrka za Senat, a slijedi je ona za Kongres. No jednom kad dođete do gradskih i državnih okružnih tužitelja, ta vrijednost izuzetno je dobra.

Soros je shvatio da zapravo ne treba mijenjati zakone, samo treba promijeniti način na koji se oni provode… Zato i pomaže u promicanju politike koju odobrava preko lokalnih dužnosnika. On podupire progresivne okružne tužitelje, čija je politika preblaga prema kriminalu. Radi stvari koje nagrizaju strukturu civilizacije, bira tužitelje koji odbijaju procesuirati zločine. To je sad dio problema u San Franciscu, Los Angelesu i drugim gradovima. Pa zašto biste to učinili”, rekao je Musk .

Opustošeno kriminalom

“Središte San Francisca opustošeno je kriminalom, ovisnošću o drogama i beskućništvom, grad izgleda kao zombi apokalipsa, a upravo je platforma (Twitter) propagirala filozofije koje su dovele do takvog ishoda. Ovo će možda zvučati melodramatično, ali brinuo sam se, to zbilja ima korozivan učinak na civilizaciju”, dodao je.

Musk se također osvrnuo na ograničenja uvedena zbog pandemije covida-19, tvrdeći da su ljudi umirali od respiratora koji su im bili potrebni, a ne od samog virusa.