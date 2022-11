DIVLJA ZVIJER BLIZU HRVATSKE GRANICE? Stanovnici tvrde da su je vidjeli, oglasio se zagrebački zoološki vrt

Autor: Dnevno.hr

Priopćenje vojvođanske šumske službe u kojem tvrde da šumama uz hrvatsku granicu luta crna pantera šokiralo je stanovnike Srbije.

Već danima traje potraga za divljom mačkom.

“Izašla je životinja koju sam odmah prepoznao, ali nisam sebi vjerovao jer nije trebala biti tu. U tom trenutku to je vidio i moj kolega i on me pitao u što mi ovo gledamo na što sam mu odgovorio – u veliku mačku“ kazao je poljoprivrednik iz Apatina Petar Sladić.

Vojvođanska šumska služba navela je da je crna pantera viđena na šumskom području općine Apatin, tik uz hrvatsku granicu.

“Obavijest je izdana na temelju usmenog izvještaja dobivenog od strane policijske stanice i šumarsko-lovne inspekcije. U lovištu Apatin crna pantera nije pronađena niti su zabilježeni tragovi njezina prisustva“, rekao je Aleksandar Prosenica iz šumske uprave Apatin.

Iz zagrebačkog zoološkog vrta, pak, tvrde da crna pantera kao vrsta uopće ne postoji. Najčešće je riječ o jaguarima s melanizmom. No, teško da ovim područjem luta – jaguar, piše Dnevnik.hr.

Iz policijske uprave Osječko-baranjske tvrde da nisu dobili nikakve službene informacije.