Divjak: ‘Uvodimo pojačanje mjere sigurnosti za državnu maturu’

Autor: Dnevo/ Hina

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak potvrdila je u subotu da će se na ovogodišnjoj državnoj maturi primjenjivati nove mjere sigurnosti pa tako, primjerice, učenici neće na pismenome dijelu testiranja moći koristiti svoje kemijske olovke nego one koje će nabaviti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCCVO).

Nakon što je u subotu sudjelovala na svečanosti otvorenja Otvorenoga dana Instituta Ruđera Boškovića (IRB), ministrica Divjak odgovorila je i na nekoliko pitanja novinara, među kojima je bilo i ono o povećanim mjerama sigurnosti koje će se provoditi ove godine na ispitima državne mature.

Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanje donijelo je novi Pravilnik o provedbi državne mature u skladu s kojim će NCVVO – središnje tijelo za provedbu državne mature, podići razinu sigurnosti tijekom pisanja ispita državne mature. Ove godine državna matura počinje 3. lipnja i završava 28. lipnja, a nastava za maturante završit će 22. svibnja.

Bez varanja na državnoj maturi i protiv lažne znanosti i lažnih diploma

Vezano za nove sigurnosne mjere koje će se ove godine provoditi na državnoj maturi, ministrica je podsjetila kako je njeno Ministarstvo ove godine donijelo novi Pravilnik o polaganju državne mature, a jedan o noviteta je baš taj da će biti jača i bolja kontrola, odnosno da će se zabraniti uporaba različitih elektronskih i elektroničkih sredstava i uređaja koji bi, kako je rekla, “mogli pomoći varanju”.

Zato, ustvrdila je, “postoji nulta tolerancija prema bilo kakvom varanju u sustavu, pa tako posebno i na državnoj maturi”. Na pitanje znači li to da učenici neće moći na pisanome dijelu ispita koristiti svoje kemijske olovke, ministrica je odgovorila potvrdno i dodala kako će provedbene mjere slijediti novi Pravilnik o provedbi državne mature koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo prije mjesec dana.

Kada je već riječ o borbi protiv varanja, novinare je zanimalo i što će biti s provjerama lažnih diploma, te kako se suprotstaviti lažnoj znanosti.

S tim u vezi, ministrica je objasnila da lažna znanost ne znači da ju rade oni s lažnim diplomama, već je ona takva onda ako ju, i kada bi ju radili, oni s dobrim diplomama, a Divjak vjeruje da takvih nema.

to se tiče pak samih lažnih diploma, ministrica je rekla kako je to zaista veliki problem i izvijestila da se upravo na Ruđeru radi na tomu kako na pravi način prezentirati znanost i slaviti one koji imaju izvrsne uspjehe u znanosti i time je još veći problem ako, dodala je, “ima varalica koji se kite onim što nisu zaslužili”.

Upitana hoće li provjeriti naplaćuju li fakulteti provjeru diploma, ministrica je ponovila kako je od početka problema govorila da će Ministarstvo pomoći onima koji nemaju kapaciteta za tu provjeru. Napomenula je kako se pokazalo da, u skladu s tumačenjem Porezne uprave, fakulteti ne mogu naplaćivati pristojbe za provjeru vjerodostojnosti diploma.

Izvijestila je i kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo da Ministarstvo financija provjeri ako se događaju situacije koje nisu u skladu s njihovim tumačenjm zakona. Na pitanje je li Ministarstvo financija to provjerilo, Divjak je odgovorila niječno i dodala kako je Ministartsvo znanosti i obrazovanja tek sada poslalo zahtijev.

Apelirala je na sve fakultete da podrže tu, ocijenila je, “vrlo jaku antikorupcijsku mjeru jer i fakulteti i instituti trebaju biti mjesta u koja imamo povjerenja i na kojima slavimo one uspješne koji su to zaslužili svojim radom, a doprios tomu je i da se provjere dokumenti”.