Divjak o nastavi: ‘Plan mora biti za cijelu školsku godinu i za najgori mogući scenarij’

Autor: Dnevno/ I.I.

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je u N1 studiju uživo situaciju oko nastave u školama rekavši da je dobro da je ministar krenuo u konzultacije, ali da je odluka o uvjetima za početak školske godine, ipak na samom ministru.

Istaknula je da su trebali iskoristili akcijski plan za nastavu na daljinu koji je donesem 3. srpnja “Plan treba biti za cijelu godinu, a ne za početak školske godine. Treba urediti na najbolji način, da su djeca čim više u školama, a da budu sigurni”, rekla je za N1.

Navela je kako akcijski plan sadrži različite modele, a jedno od područja za koje se navodi da se treba unaprijediti je komunikacija s obzirom na to da se nastavnici, roditelji i sindikati najviše žale na lošu komunikaciju i infrastrukturu.

Poručila je kako moraju biti spremni različiti scenariji te je potrebno osigurati opremu i edukaciju. “Uvijek se treba pripremati za najgori scenarij”. Dodala je da u rujnu stiže i još 100 000 tableta za učenike te 27 tisuća računala za nastavnike.

Za sindikate je rekla da oni nisu tu da brinu o učenicima nego o zaposlenima u školstvu. “I ako to dođe u koliziju, uvijek će izabrati zaposlenike, to je legitimno i to se sada vidjelo”, istaknula je.

Smatra da ćemo sigurno imati desetak tisuća učenika u samoizolaciji, te da je važno razrijediti razrednu nastavu. Predložila je koristiti veće prostorije za razrednu nastavu, a za više razrede primjerice jedan tjedan u školama, slijedeći tjedan kod kuće. Za studente je ustvrdila da ih sigurno čeka nastava na daljinu.

Za izjavu Borisa Jokića da će djeca imati velike rupe, rekla je da se uvijek sve može promatrati pesimistički i napadački. “Ali ja bih gledala ovako, što su sve naučili a inače ne bi, recimo samostalnost, odgovornost, istraživački rad. Možemo promatrati pozitivno, inzistiranje da su to neke velike rupe, to nije način. Treba gledati što od onoga što nisu prošli im je ključno za nastavak obrazovanja ili za život”, zaključila je Divjak.