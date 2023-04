DIREKTOR SMJESTIO BIVŠEM HDZ-ovom GRADONAČELNIKU! Stigla mu presuda, čeka ga zatvor: ‘U ponor’ povukao i zamjenika

Autor: Dnevno.hr

Bivši gradonačelnik Požege Darko Puljašić i njegov zamjenik Mario Pilon nepravomoćno su osuđeni na Županijskom sudu u Osijeku u aferi oko namještanja poslova za gradsku komunalnu tvrtku Komunalac iz Požege.

Zatvorska kazna u trajanju godinu dana i dva mjeseca izrečena je obojici, s tim da neuvjetovani dio kazne koja će se izvršiti iznosi šest mjeseci, dok im je ostatak od osam izrečen uvjetno na dvije godine. Drugim riječima, ako presuda postane pravomoćna, Puljašić i Pilon morat će provesti po šest mjeseci iza rešetaka, javlja Jutarnji.

Osuđeni su za kazneno djelo trgovanja utjecajem, a radi se o poznatoj aferi za koju ih je prijavio bivši direktor Komunalca Josip Vitez.





Snimio razgovore

Na njega su Puljašić i Pilon vršili pritisak, tražeći da poslove vezane uz energetsku obnovu zgrada u gradskom vlasništvu dodijeli točno određenim tvrtkama.

Međutim, Vitez je razgovore s njima snimio, nakon čega su oni postali sastavni dio USKOK-ove optužnice temeljem kojih je požeški dvojac sada nepravomoćno osuđen.

USKOK ih je teretio da su tijekom siječnja 2020. godine nagovarali Viteza i tražili od njega da javnu nabavu za izradu energetskih certifikata i glavnih projekata za energetsku obnovu stambenih zgrada kojima je Komunalac upravitelj provede tako da pogoduje točno određenim izvođačima, odnosno tvrtkama koje su oni odredili i kako bi se posao, prema dogovoru s vlasnicima tih tvrtki, dodijelio upravo njima.

Ostali na dužnostima

Vitez je prethodno dobio informaciju da bi njemu nadređene osobe to mogle tražiti, pa je oba razgovora snimio, a na kraju je odbio postupiti po njihovom zahtjevu te je pozvao ukupno 17 tvrtki za navedene poslove.

No, tada su se prema njemu nastavili pritisci, primao je i prijetnje, pa je u travnju 2020. snimke, za koje do tada nitko nije ni znao da postoje, predao predsjedniku požeško-slavonskog HDZ-a i Gradskog vijeća Požega dr. Željku Glaviću, koji ih je proslijedio policiji.

USKOK je protiv Puljašića i Pilona istragu otvorio u siječnju 2021. godine, nakon čega je HDZ primorao Puljašića da podnese ostavku u Saboru, a i on i Pilon su razriješeni sa svih stranačkih funkcija u HDZ-u. No, na dužnostima gradonačelnika i dogradonačelnika su ostali sve do redovnih lokalnih izbora 2021. godine, na kojima se nisu ni kandidirali.