DIPLOMATSKI RAT ‘DVA BRDA’: Plenković i Milanović se prepiru oko izbora veleposlanika: ‘Nije to prvi put, Milanović je imao problem i s Kolindom’

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković imaju novi izvor prijepora.

Osim pozicije predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, proteklih je dana Milanović problematičnim istaknuo i imenovanje veleposlanika ili, bolje rečeno, izostanak dogovora oko istog.

Jučer je tako Milanović rekao da se ljude u diplomaciju raspoređuje, a on u to uopće nema uvid.

“Na meni je valjda samo da potpisujem prijedloge koji dolaze iz HDZ-a. E, ne samo da nećemo tako, nego ćemo ubuduće surađivati u svim etapama postupka, tko će raditi u hrvatskoj diplomaciji, po kojim kriterijima ih se prima, u tome će sudjelovati moju suradnici. U protivnom, Plenković sam odgovara za nefunkcioniranje sustava”, poručio je Milanović.

I danas je predsjednik govorio o imenovanju veleposlanika, rekavši da je u mandatu njegove Vlade donesena odluka o imenovanju na koju se i danas poziva Plenkovićeva Vlada.

“U toj odluci piše sve jasno, da se o svemu treba ministar vanjskih poslova konzultirati s Uredom predsjednika, vrlo neformalno i diskretno. To piše tamo. Na to se redovito poziva Plenkovićeva Vlada, a njihov šef to nije pročitao. To bi vjerojatno promijenio da je znao ranije, ali sad ne može”, rekao je danas Milanović.

Usput, Plenkovića je nazvao ‘malim, običnim diplomatom’.

Premijer Andrej Plenković nije mu ostao dužan pa je ekspresno odgovorio da se Milanovića kao diplomata nitko ne sjeća.

“Mene u 10 godina tamo za njega nitko nije pitao. Ono po čemu ga se u Bruxellesu sjećaju je samo po kupovini rabljenih vozila. To je njegov rezime”, kazao je premijer o Milanoviću. Još jednom je rekao da je Vlada Uredu predsjednika poslala popis prijedloga veleposlanika.

“Loptica je kod njih”, poručio je premijer.

No, čini se da nitko ne zna gdje se zaista nalazi loptica ili ju svi uporno prebacuju u protivnički teren jer ukupan broj veleposlanika i konzula koji treba biti imenovan narastao je na 38.

Hrvatska tako trenutno nema veleposlanika pri Svetoj Stolici, nakon što je Milanović ove godine svojim savjetnikom za vanjsku politiku imenovao Nevena Pelicarića koji je prethodno razriješen dužnosti hrvatskog veleposlanika u Vatikanu na kojoj je bio od siječnja 2016.

U HDZ-u se priča da će u Vatikan sigurno otići Davor Ivo Stier, a kao kandidat za veleposlanika u Parizu spominje se ime Mire Kovača. Pokušali smo doći do obojice kako bismo potvrdili nagađanja, no niti jedan se nije javljao na telefon.

Plenković i Milanović o diplomatima razgovaraju još od kraja studenog prošle godine, odnosno od sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost kada je Plenković Milanoviću predstavio prijedlog za imenovanje 12 veleposlanika i konzula. Milanović se tada navodno nije složio s premijerovim prijedlogom i tražio da se drže načela pola-pola, kakva je do sada bila praksa.

‘Ovo je samo jedna od dionica u njihovom sukobu’

“Aktualna situacija s imenovanjem veleposlanika i vanjsko političkom situacijom je vezana neposredno uz političke sukobe predsjednika Vlade i predsjednika Republike. Ovo je samo jedna od dionica u tom sukobu”, rekao je za Dnevno.hr politički analitičar Boško Picula i podsjetio na sukob oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, procesa kojem se također ne nazire kraj.

“Morat će doći do dogovora, riječ je o ustavnim ovlaštenjima koje ima predsjednik i Vlada kao kolektivno tijelo, oni moraju surađivati da bi odnosili vanjsko-političke odluke. Dokle god nema konsenzusa, država ne može funkcionirati na pravi način. Može se to riješiti da preko otpravnika poslova, no ovo su ključne situacije koje govore da predsjednik i premijer moraju što prije početi surađivati da bi država počela funkcionirati, iako imaju pravo i potrebu politički si kontrirati”, smatra Picula.

Milanović je kao premijer bio u obrnutoj situaciji s Kolindom Grabar Kitarović

Koliko je opasno ovo odgađanje imenovanja diplomatskih predstavnika? Naš sugovornik podsjeća, nije ovo prvi put.

“Milanović je prije šest godina bio u obrnutoj situaciji kao premijer s tadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. I tada je bilo političkih sukoba ovog tipa koji su se prenosili na njihove ovlasti kod izbora predstavnika u svijetu. Nije ovo opasno, no jest disfunkcionalno jer u situaciji s pandemijom vidimo koliko je bitno da institucije države funkcioniraju”.

‘Naša politika i institucije ne funkcioniraju kako treba’

Dodaje, ovo sve govori o ozbiljnosti, odnosno neozbiljnosti aktera. Situacija možda, dakle, nije opasna, no svakako je znakovita. Posao diplomatskih predstavnika je da zastupaju interese Hrvatske u zemlji u koju su poslani. Kakvu poruku šaljemo svijetu ako nismo sposobni imenovati ljude koji će nas zastupati?

“Poruka je da naša politika i institucije ne funkcioniraju kako bi trebalo. Interes države mora biti na prvom mjestu, a onda politički prijepori. Što se tiče pravosuđa i diplomacije, država je izabrala određene aktere da u njezino ime funkcioniraju. To jasno govori u kome je problem”, zaključuje politički komentator.