‘Diplomacija je nemoćna, govoriti može samo ruska vojska!’ Žele da Amerikanci osjete strah: Pitanje je trenutka kada će Zapad otvoreno zaratiti zaratiti s Rusijom

Autor: Zoran Meter/7dnevno

U norveškoj prijestolnici Oslu prošlog je tjedna održan ministarski sastanak NATO-saveza, posljednji uoči ljetnog summita koji će se održati u Vilniusu 11. i 12. srpnja.

Na njemu je američki državni tajnik Antony Blinken najavio namjeru SAD-a i ostalih članica saveza da Kijevu dodijele novi, “vrlo solidni paket političke i materijalne pomoći”.

Ali jedna od glavnih tema ministarskog sastanka zapravo je bila što učiniti s Ukrajinom. Naime, istočno krilo NATO-a predvođeno Poljskom zahtijeva da se Ukrajinu što prije primi u članstvo, tj. da se donese precizan plan i rok kada će se to dogoditi, dok se zapadne članice tomu opiru, smatrajući kako je takvo što preuranjeno dok se ne završi rat jer bi to moglo dovesti do izravnog sukoba NATO-a i Rusije.





Moguće je, zato, da će se do summita u Vilniusu pokušati pronaći neko srednje rješenje prema kojemu bi se komunikacija s Kijevom podigla s razine komisije NATO – Ukrajina na razinu Vijeća NATO-a i Ukrajine i, naravno, uz obećanja Ukrajini da će stupiti u Europsku uniju.

Međutim, postoji još jedno neslaganje: ono između SAD-a i Europe vezano uz ukrajinske udare na ruskim teritorijima – izvan granica same Ukrajine. O tome je prošlog tjedna pisao američki Bloomberg.

Nema rasprave

On navodi kako zemlje koje podržavaju Kijev zauzimaju različite stavove o tome kako odgovoriti na operaciju Moskve dok se ruski teritorij sve više napada. SAD se javno usprotivio takvim napadima, dok je jedan europski diplomat naglasio kako se saveznici trude ne raspravljati o tom pitanju jer ono izaziva podjele.

Ali i jedni i drugi pozivaju na oprez kada se raspravlja o tome ima li Ukrajina pravo pokretati udare na ruski teritorij, strahujući da će moguća eskalacija dovesti do širenja sukoba – navodi Bloomberg.

Isti medij, ali u svom drugom tekstu, prenosi vijest kako je prošlog tjedna, u Estoniji, britanski ministar vanjskih poslova James Cleverley novinarima izjavio da Ukrajina ima pravo “uporabiti silu izvan svojih granica, potkopavajući sposobnost Rusije da upotrijebi silu na teritoriju same Ukrajine”. Cleverley je rekao kako neće komentirati napad dronovima na Moskvu u utorak, ali je naglasio da su “legitimni vojni ciljevi izvan granica Ukrajine sastavni dio njezine samoobrane”.

Međutim, drugi saveznici su oprezniji od Britanaca – piše dalje Bloomberg. Francuska podupire pravo Ukrajine na samoobranu, ali kaže da se njezina vojna pomoć ne može koristiti za napade na Rusiju. Državni dužnosnik dodao je da, ako Kijev želi učiniti više, to može činiti vlastitim snagama, a Pariz mu tada nema pravo diktirati kako se boriti.









“Sve što se događa unutar Rusije izuzetno je teško procijeniti”, rekao je finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto u govoru prije sastanka sa svojim kolegama iz NATO-a.

“Kada prebacimo oružje Ukrajini, polazimo od činjenice da će ona njime braniti svoj teritorij. Naravno, upravo je to svrha naše vojne pomoći”, rekao je finski dužnosnik.

Novi sustavi

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg nerado je govorio o korištenju zapadnog oružja za udar na Rusiju. “Operativni izbor o tome kako koristiti oružje moraju donijeti sami Ukrajinci”, rekao je Stoltenberg novinarima u utorak. “A to je težak izbor.”









Istodobno, Sjedinjene Države se suzdržavaju od isporuke Ukrajini vojnih taktičkih raketnih sustava ATACMS jer će omogućiti gađanje ciljeva duboko u Rusiji – zaključuje Bloomberg.

Ali britanska “avangarda” ne ograničava se samo na isporuke oružja Ukrajini. Tako 18. svibnja američki The Wall Street Journal objavljuje izvješće u kojem se tvrdi da “Specijalne postrojbe Ujedinjenog Kraljevstva iz SAS-a (Special Air Service) i SRR-a (Special Reconnaissance Regiment) pukovnije i SBS-a (Special Boat Service), mornaričke postrojbe, djeluju vrlo blizu bojišnice u Ukrajini”.

Američki medij naglašava kako te akcije predstavljaju navodni politički “razlaz” sa Sjedinjenim Državama jer se Washington navodno “suzdržao od slanja specijalnih snaga da izravno pomognu Ukrajincima na prvim crtama”. No takve su tvrdnje prilično smiješne, poglavito s obzirom na brojna izvješća američkih specijalnih i obavještajnih snaga koje djeluju u Ukrajini – navodi WSJ.

Međutim, obavještajni izvori jednoglasni su u tome da obavještajni operateri, koje sponzorira SAD, izravno podržavaju ukrajinske snage, uključujući usmjeravanje njihovih napada ne samo protiv ruske vojske nego i protiv objekata u samoj Rusiji. U izvješću WSJ-a implicira se da je jedina razlika između američkih i britanskih specijalnih snaga u tome što su one koje je poslao London izravno uključene u borbene operacije na prvim crtama, dok njihovi američki kolege “samo pružaju savjetodavne usluge”.

Snažna pomoć

Rusi vjeruju da su spomenute britanske specijalne snage izravno uključene u planiranje i omogućavanje prekograničnih diverzija i terorističkih napada. Ukrajinski rat na svojoj najnižoj razini je rat između Rusije i Ukrajine. Ali sve više ne samo analitičara nego i običnih ljudi u svijetu shvaća da je on na svojoj višoj razini rat između SAD-a i Rusije. Nitko više na zapadu i ne skriva činjenicu da bi bez njihove vojne i financijske pomoći Ukrajina već davno bila poražena. O tome je nedavno govorio i njemački ministar obrane Boris Pistorius govoreći u Bundestagu o nužnosti nastavka isporuka oružja Kijevu, rekavši kako bi u suprotnom Ukrajina rat izgubila za nekoliko dana. Te su riječi izazvale negodovanje službenog Kijeva. Međutim, i on sigurno zna da, bez obzira na važnost vojničkog kadra, njegovu obučenost i hrabrost, ratove ipak dobivaju vojna tehnika, novac i sirovine. Drugim riječima – sve ono čega Ukrajina više nema.

Dakle, svima koji razmišljaju svojom glavom jasno je kako se na ukrajinskom tlu sada odvija neobjavljeni rat između Rusije i Zapada i da je upravo zbog toga on opasniji od čuvene kubanske raketne krize početkom 60-ih godina prošlog stoljeća.

Jer tada je postojala i svijest i strah običnih ljudi i političara od mogućeg međusobnog uništenja, ali postojali su i politički i diplomatski kontakti između Moskve i Washingtona u različitim međunarodnim formatima. Danas više nema ni jednog ni drugog. O izostanku navedenog straha nešto više kasnije u tekstu, a sada se posvetimo mogućoj eskalaciji i tomu komu je ona nužna.

Iako Velika Britanija nastoji igrati ulogu “prve violine” u pogledu “dolijevanja ulja na vatru” ukrajinskog sukoba i eskalira stanje isporukama Kijevu dalekometnih raketa Storm Shadows dometa do 300 kilometara, protutenkovskog streljiva s osiromašenim uranom, ranije i svojih suvremenih tenkova Challenger 2 i preko nedavne inicijative za stvaranje koalicije za isporuke američkih zrakoplova F-16, najzainteresiraniji za stvarnu eskalaciju je zapravo – Kijev.

Veliki ponos

Sve je više Ukrajinaca svjesno “velike američke igre”, tj. obračuna SAD-a s Rusijom na ukrajinskom tlu kroz politiku isporuke oružja dok god bude potrebno. Ali u osnovi, u tom ratu, osim Rusa, ginu i Ukrajinci, što najbolje dokazuje bolni gubitak Bahmuta – i to postaje problem.

Ovo drugo, međutim, nije spomenuo američki senator Lindsey Graham tijekom prošlotjednog posjeta ukrajinskom državnom vrhu u Kijevu. Tada je “samo” rekao kako američke isporuke oružja omogućuju “ubijanje Rusa” i da je to “najbolja američka investicija ikad”.

Ove je riječi ukrajinski medijski inženjering odmah vješto upakirao i objavio javnosti, iako je američka strana ubrzo reagirala rekavši kako su one “izvučene” iz dvaju Grahamovih izjava na susretu u Kijevu i naknadno spojene u cjelinu.

Međutim, takvo opravdanje Moskvu nije zadovoljilo i ona je izdala međunarodnu tjeralicu za Lindseyem Grahamom, iako sigurno svjesna da će do jednog od najutjecajnijih američkih senatora teško doći.

Zanimljivo je kako je sam Graham već drugi put izjavio da je ponosan što ga je Moskva optužila za njegove riječi potpore Ukrajini, ali pritom nijedanput nije negirao svoje riječi za koje ga Rusija optužuje.

Naravno da osim samih Ukrajinaca za “veliku američku igru” u ukrajinskom ratu vrlo dobro zna i sam ukrajinski vrh i da nije zainteresiran da samo Ukrajinci ginu, a njihova zemlja jedina strada. Također je svjestan koliko su SAD i NATO dosad uložili i novca i oružja i ugleda u ovaj sukob. Upravo u tome Zelenski i vidi priliku da u njega neposredno uvuče i združeni Zapad i da leđa u ratu s Rusijom sada podmetnu i drugi – neposredno, a ne samo pružanjem pomoći.

Napadi ukrajinskih diverzantskih skupina na ruski pogranični teritorij, ali i prošlotjedni napad na Moskvu s osam navodno ukrajinskih dronova radikalizacija je stanja. Jasno je da su oni unijeli novu dimenziju u ovaj rat, poglavito ako im se pridoda i nedavni napad dvama dronovima na moskovski Kremlj. Za to je Rusija službeno optužila Kijev, kvalificirajući napad kao atentat na ruskog predsjednika Putina, zadržavajući si pravo na adekvatan odgovor kada se za to odluči.

Ako sve ovo nije najbolji put prema eskalaciji, neka me netko uvjeri u suprotno.

Destabilizacija Rusije

Ali ima i na zapadu i u Kijevu još dovoljno onih koji smatraju kako su ovi ukrajinski napadi najbolji način za destabilizaciju unutarnjih političkih i društvenih prilika u Rusiji i da u konačnici mogu dovesti do željene pobjede u ratu ili mira pod uvjetima Zapada.

No, umjesto očekivanog jačanja proturatnog pokreta ili pacifizma, napadi na Moskvu i ruske pogranične regije, kao i teroristički napadi poput onih u Sankt Peterburgu na poznatog ratnog izvjestitelja ili u Podmoskovlju na kćer ruskog filozofa Aleksandra Dugina, dovode do radikalizma i militarizacije ruskog društva.

Radikalizam jača i kod običnih, dosad ne previše eksponiranih ljudi, a ruski ih državni mediji u tom smjeru znalački i vode. Sve je više onih koji traže pokretanje najoštrijih vojnih mjera, ne samo protiv, kako govore, “režima u Kijevu” nego i protiv samog Zapada. Te mjere podrazumijevaju i korištenje oružja masovnog uništenja, protiv čega je sve manje ruskih građana. Štoviše, mnogi od njih se javno pitaju što politički i vojni vrh zemlje čeka s odlučnim odgovorom za koji Rusija itekako ima dovoljno kapaciteta. Dvije kombinirane oružane i zračne armije, armijski korpus, nova pomorska regija, pet divizija, 26 brigada i dva vojna okruga bit će još ove godine formirani u ruskim Oružanim snagama, izjavio je prošlog tjedna ruski visokopozicionirani general Jevgenij Burdinski.

Nova pomorska regija odnosi se na Azovsko more koje je nakon ruske aneksije četiriju ukrajinskih jugoistočnih regija početkom listopada prošle godine potpuno došlo pod ruski nadzor – što je jedno od najvažnijih strateških dostignuća cijele dosadašnje ruske vojne kampanje. Osim toga, ustrojit će se i moskovski i lenjingradski vojni okruzi. Rusija, osim toga, namjerava povećati broj svojih vojnika na 1,5 milijuna.

Korigirani plan

Drugim riječima, jasno je da Moskva ne namjerava izgubiti rat, vratiti anektirane teritorije niti se predati Zapadu na milost i nemilost. Međutim, ne popušta ni Amerika. Još jedna inicijativa koja se pojavila ovih dana i iza koje stoji Washington iako će je službeno promicati Kijev, o tome najbolje i svjedoči. Riječ je o organizaciji summita za mir u Ukrajini koji bi se, po mogućnosti, trebao održati prije summita NATO-saveza. Na njega bi se pozvale sve ključne zemlje svijeta, uključujući i one koje se opiru ili se nisu željele priključiti osudi Rusije i protiv nje uvesti sankcije. Na summit ne bi bila pozvana jedino Rusija, što odmah implicira i njegov proturuski karakter.

Ondje bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, na kojeg se već tjednima vrši pritisak kako bi korigirao svoje već davno iznesene točke za završetak rata, iznio svoj korigirani plan za završetak rata, očito sveden u nešto realnije okvire.

Zapravo, cilj summita je pridobiti neutralne zemlje na svoju stranu i time prisiliti Moskvu da rat završi po nekim, očito novim zapadnim uvjetima, ali još daleko od onih na kojima ona inzistira kao za sebe jedino prihvatljivima. Ako ih ne bi prihvatila – organizator se nada – došla bi pod pritisak većine međunarodne zajednice i prijetila bi joj izolacija.

To je Washingtonu nužno jer je “oštrica napada” ključnih država izvan zapadnog bloka sada usmjerena prema njemu, optužujući ga da je on taj koji ne želi završiti ukrajinski rat. To je teza koju su plasirale Moskva i Peking, a sve je više prihvaća i “ostatak svijeta” izvan združenog Zapada.

Stvari u svijetu sada se ne odvijaju onako kako su Sjedinjene Države predviđale i priželjkivale i o tome otvoreno pišu i zapadni utjecajni mediji. Upravo suprotno. Dolazi do potpuno obratnog procesa, da je Zapad onaj koji se “samoizolira” od “ostatka svijeta”, a zapravo globalne većine, što je za njega krajnje opasno. Dakle, Washington mora nešto žurno učiniti.

Uspjeh spomenutog summita je upitan, barem u smislu da će dovesti do ruskog poraza. Njega, zapravo, više ne želi nijedna važna zemlja izvan združenog Zapada, neovisno o tome simpatizira li Moskvu ili ne.

Zagrljaj Zapada

Jednostavno, one ovu “američku igru” shvaćaju kao svoju priliku da se “iščupaju” iz čvrstog višestoljetnog zagrljaja Zapada, a prije svega žele izbjeći mogućnost da Zapad i protiv njih u budućnosti uvede razarajuće sankcije kakve sada demonstrira protiv Rusije. Zato one teže promjeni dosadašnjeg ustroja svijeta, a ruski rat sa Zapadom za to im je idealna prilika. Tu postoje dvije teze o tome tko želi promjenu dosadašnjeg međunarodnog ustroja. Na Zapadu se službeno govori kako to žele Rusija i Kina, nezadovoljne svojim mjestom i ulogom u svijetu, zbog čega bi htjele potisnuti Zapad. U Rusiji i Kini stvar se prikazuje potpuno obratno i navodi se kako SAD želi preoblikovati svijet na način da im to osigura potpunu i dugotrajnu dominaciju koje sada u potpunosti nema, prije svega kroz format G7.

O želji “neutralnih” da promijene svijet tako da za njihovu samostalnu politiku on više ne bude opasan, najbolje svjedoči i prošlotjedni ministarski sastanak grupe BRICS u Južnoj Africi, na kojemu su prvi put sudjelovali i ministri iz Saudijske Arabije i Irana i gdje je na dnevni red prvi put i službeno podignuto pitanje uvođenja zajedničke valute radi izbavljanja od dolara.

Ali ako bi kojim čudom taj summit i rezultirao ruskom međunarodnom izolacijom, teško bi to išta promijenilo na ukrajinskom terenu.

Američki izostanak osjećaja straha od izbijanja nuklearnog rata s nuklearnom velesilom koja je po tom segmentu al pari sa SAD-om, a u broju taktičkog nuklearnog oružja ga i nadvisuje neshvatljiva je. Je li se stvarno dovoljno oslanjati na rečenicu da rat s Rusijom ne želi Joe Biden? Ovise li izbijanje ratova i njihova logika o želji pojedinca, makar bio car ili predsjednik? Teško. Povijesnih primjera je i više nego dovoljno.

Opasnost od izbijanja američko-ruskog rata nije pretjerano velika, ali nikako nije isključena jer je gluposti i licemjerja oko nas jednostavno previše. Tko, zapravo, može jamčiti da u slučaju da Moskva počne osjećati kako gubi rat, neće početi koristiti i taktičko nuklearno oružje koje je upravo prebacila u Bjelorusiju, sigurno prije svega zbog jasnog odašiljanja političke poruke kako Zapad u ukrajinskom ratu ne bi otišao preko točke nakon koje više neće biti povratka?

Međutim, sve više ruskih analitičara, bliskih Kremlju, smatra da je ruska diplomacija postala nemoćna i da osjećaj zdravog straha u SAD-u od mogućeg izravnog sraza s Rusijom sada još može vratiti samo ruska vojska. Na koji način, kojim metodama i gdje – na njezinoj je procjeni.