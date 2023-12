Dio Njemačke u snježnom kaosu: Otkazani letovi, teške nesreće na cestama

Obilne snježne padaline pogodile su južnu Njemačku u petak navečer i nastavile se u subotu, uzrokujući velike poremećaje u zračnoj luci München, drugom najprometnijem čvorištu u zemlji.

Zračna luka je u subotu priopćila da obustavlja letove do podneva.

Oko 320 od 760 letova planiranih za subotu je otkazano, izvijestila je njemačka novinska agencija DPA. Posade su se trudile zadržati barem jednu pistu u funkciji i bez snijega.

Just arrived in Munich. There’s more snow here than there was in Helsinki. So bring on a second consecutive snow game. Bayern-Union! And, er, will jump in available snow tractors for Kaiserschmarrn. ✌️ pic.twitter.com/5HOE6eGqyG

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) December 1, 2023