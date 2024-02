Dio HDZ-ovaca zgrožen, vlada zavjet šutnje: ‘To može biti politički poraz, ali treba biti baja’

Autor: E.P.

Sve je izašlo u javnost, malo tko nije vidio navodnu WhatsApp prepisku između Josipe Rimac (Pleslić), fatalne HDZ-ove crnke koja je predmet USKOK-ovih istraga i sumnji te HDZ-ovog kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Društvene mreže pune su meme uradaka o ‘Radosti’ i “Lipoj’, kako su si preko poruka tepali ovo dvoje sugovornika, a oporba od izlaska korespodencije u Jutarnjem listu viče na sva zvona i proziva premijera Andreja Plenkovića i vladajući HDZ.

No, iza zatvorenih vrata HDZ danas mora odlučiti, točnije, alfa i omega stranke Plenković mora odlučiti hoće li ići do kraja, a ne bi bilo prvi put, i odmahnuti rukom na sav pritisak koji je sad nad njihovim kandidatom za šefa DORH-a. Druga opcija je, jasno, da se povuče i krene u peglanje imidža i uzdanje u ono što im je već nekoliko puta pošlo za rukom, brzi zaborav naroda i medijsko prebacivanje fokusa na druge teme.

Bilo kako bilo, razgovarali smo jutros s HDZ-ovcima i definitivno je jasno da im nije svejedno. Jedan dio njih siguran je da će vrhuška morati odustati od Turudića i prebaciti se na ime koje smatraju zapravo ‘pravim’ kandidatom za upravljanje DORH-om. “Jasno da će odustati. Turudić je zapravo bio politička opsjena, dobar PR trik. Pravi HDZ-ov kandidat za šefa DORH-a je trenutni zamjenik Emilijo Kalabrić. Natječaj će se ponoviti, pojavit će se možda dva kandidata jer se svi sad boje brojanja krvnih zrnaca po novinama”, uvjeren je jedan izvor iz stranke.

Zvone telefoni

Ipak, nisu svi takvog stava te nam je izvor, vrlo blizak vrhu stranke, rekao kako jutros zvone telefoni među vladajućom većinom i stanje nikako nije dobro: “Nije nam ovo trebalo, ali je stvar jako dobro odrađena od onih koji su dostavili te poruke Jutarnjem listu. Ne želim ništa insinuirati, ali jedna od autorica prvog teksta u kojem su objavljene poruke je i supruga ‘našeg’ Pupovca… U svakom slučaju, ako se premijer povuče, to će biti ogromna šteta. Idu izbori, šuška se da bi mogli biti za dva mjeseca. Pa to je iza ugla. Ako se sad premijer povuče, ispast će gubitnik pred oporbom. Sad treba dati gas do kraja, ići na sve ili ništa, biti baja. Narod će zaboravit, mediji će se baviti drugim stvarima, tema uvijek ima. Ili ćemo im ih dati”, jasan je ovaj HDZ-ovac.

A politologinja s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Smiljana-Leinert Novosel jutros je na ‘javnoj dalekovidnici’ prokomentirala opcije koje su na stolu premijeru Plenkoviću. Uvjerena je kako za ove podatke javnost vjerojatno ne bi doznala da Turudić nije postao kandidat za novog glavnog državnog odvjetnika. Dodaje da u ovoj situaciji postoje dvije solucije. Prva je da premijer povuče svoj prijedlog o Turudiću.

“Treba koji puta priznati ako neke stvari čovjek ne napravi idealno, pogrešno ili loše, da se prijedlog može povući, da se može napraviti obnova postupka i da se ide s novim čovjekom”, rekla je Leinert-Novosel.

Struka potvrđuje bojazan vladajućih

Smatra kako ovakav potez komunikacijski ne bi naštetio imidžu premijera Plenkovića.”Dapače, mnogi bi rekli da je postupio ljudski, jer ljudski je griješiti. Ljudski je napraviti i neku omašku, pa priznati, ljudi to naprosto prihvaćaju. S druge strane, oporba likuje, dobiva bodove, a to je sve interesantno u predizborno vrijeme”, kaže.

Solucija B jest da predlagač striktno ostaje za svoj prijedlog, smatrajući da će glasovanjem u Saboru uspjeti postaviti suca Turudića na poziciju i da time ništa neće izgubiti. Jedan od argumenata za to kaže da su oni do sad imali mnoštvo afera, a one im nisu naštetile. Ono što je ovaj puta možda drugačije jest činjenica što se afera dešava uoči izbora, a to je nešto što je veliko i što ostavlja tragove, rekla je.









“Imam osjećaj da će predlagač napraviti to da će nakon današnjih sastanaka i rasprave oko tog problema ostati pri svom prijedlogu”, dodala je.

Zanimljivo, na naše anketno pitanje ‘Treba li Turudić postati glavni državni odvjetnik?’ 33,8 posto čitatelja smatra ‘Da je on najbolji izbor’, dok je vas 55,81 posto odgovorilo ‘Ne nikako, previše se kompromitirao’. Za odgovor ‘Ne zanima me’ odlučilo se 10,57 posto čitatelja koji su sudjelovali u anketi.

Zaključno, i dalje sve visi u zraku, a jasno je da konačnu odluku znaju Andrej Plenković i maksimalno još troje ljudi od povjerenja. Kakva će ona biti, saznat će se iza zatvorenih vrata na sjednici Šireg predsjedništva HDZ-a u 16 sati.