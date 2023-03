‘DIO DJECE NESTAO BEZ TRAGA, MUP TO ZNA’ Čičak o aferi Zambija: ‘Govorim to mjesec dana, ja to pouzdano znam. Zašto šute?’

Autor: I.G.

Osmero hrvatskih državljana koji su optuženi za trgovinu djecom na slobodi čekaju suđenje u Zambiji. Dok ih hrvatske vlasti podržavaju, njihova pozicija pred zambijskim pravosuđem nije obećavajuća. Prema izjavi zambijskog državnog tajnika na sjednici UN-ovog Odbora za prisilne nestanke u Ženevi, dokumenti o usvajanju djece su bili krivotvoreni. Predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora, Ivan Zvonimir Čičak, tvrdi da je riječ o trgovini djecom, a dodaje i da su s time bile upoznate hrvatske institucije, no nisu učinile ništa da se to zaustavi.

Čičak navodi i da je riječ o organiziranoj skupini osoba u sprovođenju transgraničnog kriminala s djecom te da je još uvijek nepoznato koliko je djece iz afričkih zemalja, poput Etiopije, Bocvane i Konga, došlo u Hrvatsku.

Kaže i da će se pitanje nastaviti otvarati dok se ne ispuni zahtjev koji su postavili članovi Saborskog odbora.





‘Ne znamo koliko je djece iz afričkih zemalja’

“Dakle, kao što je rekao Winston Churchill, ako hoćeš gurnuti problem pod tepih, osnuj komisiju. I to se kod nas dogodilo. Mi i dalje ne znamo koliko je djece iz afričkih zemalja, a to su Etiopija, Botswana Kongo došlo u Hrvatsku. Koliko je djece došlo ovim pravcem, a koliko je djece došlo preko našeg konzulata u Francuskoj, s obzirom na to da je za Kongo nadležno naše veleposlanstvo u Parizu”, rekao je za Teleskop.

Ova afera je izazvala mnoga pitanja o odgovornosti hrvatskih vlasti, uključujući premijera, predsjednika te ministre pravosuđa i socijalne skrbi. Mnogi se pitaju zašto hrvatske vlasti ne čine više da spriječe trgovinu djecom. Čičak smatra da su hrvatske vlasti smišljeno branile uhićene Hrvate u Zambiji, te upozorava da su suci koji su donosili odluke o posvojenju djece u Hrvatskoj također odgovorni za ovaj slučaj.

‘Što rade hrvatske službe?’

“Još uvijek nismo saznali koji su suci donosili rješenja u Hrvatskoj, koji sudovi i kakvu su odgovornost snosili suci koji su donosili odluke, a oni moraju snositi posljedice jer nigdje nema košuljice spisa u kojima se čuvaju dokumenti o posvojenju. Postoji međunarodna obveza po kojoj to moramo imati i čuvati”, rekao je pa dodao:

“Postavljam pitanje što rade naše službe. Poznato je da se dijelu djece gubi svaki trag. I to u vrhu Ministarstva unutarnjih poslova znaju. Ja to pouzdano znam. Zašto šute?”.

Na pitanje novinara znači li to da ima informacije da se djelu djece koja su došla u Hrvatsku gubi trag, odgovorio je potvrdno: “Tako je. Ja o tome govorim već više od mjesec dana”.

‘Žalim tu djecu’

Također se osvrnuo na činjenicu da politički i medijski establišment ne žele pisati o ovoj aferi te da su podržali zahtjev Saborskog odbora za obitelj za revizijom svih posvojenja djece iz Afrike u Hrvatsku.









“Ako se krenu provjeravati svi dokumentij, onda žalim tu djecu i te roditelje zbog toga što će to za njih biti veliki šok. Prvo je za djecu veliki šok dolazak u Hrvatsku i adaptacija na novu sredinu. Pogledajte koje probleme imaju strani radnici kada dolaze u Hrvatsku. A pogotovo stoga što su ta djeca većinom s francuskog govornog područja, a francuski ovdje gotovo nitko ne govori. Zamislite kakve muke imaju djeca da se prilagode novim uvjetima.

Druga stvar, postoji nešto što se zove genetsko pravo. U djeci se sakupljaju svi tragove naših predaka. I sada kad sve to eksplodira pitanje je što će biti s djecom. Ali, ono što je najvažnije, djeci se mora pružiti puna zaštita da ne budu žrtve sredine u kojoj žive. Svi govore o tome da su posvojena djeca hrvatski državljani, ali ako su dokumenti falsificirani, onda oni nisu državljani Hrvatske nego su i dalje državljani Konga”, zaključio je.