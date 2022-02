‘DIMI MU SE IZ NOSA, ŠTETOČINA S PANTOVČAKA’ HDZ-ovci napadaju Milanovića preko ‘fejsa’: ‘Grči mu se lice’

Autor: Veronika Salopek

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u petak Ustanovu za sveobuhvatnu skrb “Tigrovi“ u Rakitju gdje se pred novinarima napao šefa Plenkovićevog ureda Zvonimira Frku-Petešića kojeg je prozvao lopovom, kao i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana koji, prema predsjednikovim riječima, ne zna hrvatski te još uvijek nagađa da je pismen. A zaboravio nije ni ministra obrane Maria Banožića kojeg još uvijek zove Bane.

“Stvarno ne razumijem Radmana. On govori o partizanima, koji je odrastao na komunističkim jaslama, čiji je otac bio komunistička budža u Sesvetama. I sad on meni govori da sam ja partizanski miner. Da barem ima neke poetike u tome, ali nema. Bolje partizanski nego četnički”, između ostalog je poručio Milanović, kao i:

“Osim za Baneta, Frku, tih par odlikaša, stan se unajmljuje na tržištu, a država plaća najam, to nije loše uređeno, samo što ima lopova koji uživaju potporu premijera. Imate Butkovića koji je iz Novog Vinodolskog, normalno da će imati stan u Zagrebu. Imate samo jednu osobu koja je to pravo brutalno zlorabila, a to je Frka Petešić.”

‘Dimi mu se iz nosa’

Nije dugo trebalo da se na službenim stranicama HDZ oglasio o Milanovićevim izjavama.

“Komšićev fan & miner koji bi volio posvađati Hrvatsku sa Zapadom. Štetočina s Pantovčaka opet se pjeni. Grči mu se lice, dimi mu iz nosa. Vrijeđa koga god stigne i prijeti svijetu i planetu. Ništa nova.

Nakon što je izvrijeđao ‘fašističku’ Austriju, Francusku, SAD, Ukrajinu, Mađarsku, NATO, BiH, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo… danas je na red došla i EPP – European People’s Party. Na meti mu je opet bio i MVEP Gordan Grlić Radman.

Budući da Milanovića najviše boli istina, ponovit ćemo što je jučer o njemu konstatirao šef hrvatske diplomacije: ‘Umjesto da gradi mostove, Milanović ih ruši kao kakav partizanski miner. Vlada stalno mora peglati štetu koju nanosi Hrvatskoj. A to nije nimalo lako.

I što se tiče položaja hrvatskog naroda u BiH Milanović bi se trebao sakriti u mišju rupu. Gorljivo je podržavao Željka Komšića i navijao da drugi narod Hrvatima bira političke predstavnike. I sada se mi trudimo popraviti sve što je on sam zakuhao”, poručili su iz HDZ-a.