DIKTATURA ILI ZARAZA U HRVATSKOJ: Specijalni Plenkovićev savjetnik razvija strategiju za praćenje građana!

Autor: 7dnevno

Borba s pandemijom koronavirusa iz dana u dan sve je kompleksnija, a paralelno s tom borbom javnim se prostorom šire upozorenja i molbe onima koji u ovom kriznom razdoblju krše mjere samoizolacije. Sve je više onih koji te mjere ignoriraju, dovodeći pritom u nezahvalan položaj svoju okolinu, ali i policijske službenike koji su prisiljeni kažnjavati te neodgovorne građane. Naime, svi ulovljeni prekršitelji samoizolacije za prvu se ruku kažnjavaju s minimalno osam tisuća kuna kazne. Ako prekršaj ponove, kazne sežu i do 120 tisuća kuna, a prema riječima ministra Davora Božinovića, neće se libiti kažnjavanja jer je javno zdravstvo prioritet Nacionalnog stožera civilne zaštite. Inače, kako saznajemo iz izvora bliskih Stožeru, najveći broj prekršitelja propisanih mjera samoizolacije bilježi se u Istri te u koprivničko-križevačkom kraju. Upravo su ti prekršitelji pridonijeli tome da se na javnoj sceni ponovno ukaže HDZ-ov crni labud Robert Kopal, zaboravljeni posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića koji je zadužen za nacionalnu sigurnost. Naime, javnim je prostorom odjeknulo njegovo promišljanje o mjerama nadzora lokacija građana putem mobilnih telefona zbog aktualne korona-krize. Ta se mjera praćenja geolokacije mobitela građana prema Kopalovim riječima ne bi odnosila na sve građane, nego na one koji se nalaze u samoizolaciji.

“U slučaju proglašene epidemije, što je sada slučaj, mjera bi se odnosila samo na one osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije. Te osobe nisu nužno oboljele, ali predstavljaju potencijalni rizik za širenje zaraze, čime bi moglo biti ugroženo šire pučanstvo Hrvatske. To svakako uključuje i osobe na koje bi se odnosila obavezna karantena. U Hrvatskoj smo imali situaciju u kojoj je osoba s izrečenom zaštitnom mjerom došla u bolnicu, imali smo višekratne slučajeve dolaska osoba sa zaštitnom mjerom samoizolacije u ljekarne i poznat je nažalost i podatak da je u Italiji u jednom trenutku četrdeset posto građana kršilo zaštitne mjere. Dakle, sve države imaju slične izazove u smislu pridržavanja mjera samoizolacije”, rekao je Kopal te je na primjeru objasnio kako bi te mjere mogle izgledati. “Na primjer, slanje SMS-ova osobama koje su bile u rizičnim skupinama. Da objasnim, podatak da ste bili na skijanju u Italiji ili Austriji geolokacijski je podatak i u slučajevima epidemije, govorim o ovim iznimnim slučajevima, tada bi bilo nužno poslati zahtjev prema teleopraterima da dostave podatke o osobama koje su bile u rizičnim skupinama. Vidjeli ste da postoje i takvi slučajevi, da su ljudi bili na skijanju, a to su zatajili, i time su se zapravo ponijeli neodgovorno. Nakon što se dostave ti podaci, osim izricanja mjera samoizlacije, nadležne službe, a u ovom slučaju Stožer, mogao bi poslati i SMS-ove tim osobama kojima ih obavještava da ugrožavaju svoje i tuđe zdravlje. Putem SMS-a bi se nadalje mogle slati i upute što im je činiti”, rekao je Kopal, objašnjavajući i kako bi najprije trebalo instalirati aplikaciju i omogućiti, odnosno prihvatiti lokaciju.

Predsjednikovo upozorenje

“Ako osoba to ne želi, ni instalirati aplikaciju ni omogućiti, odnosno prihvatiti lokaciju, ili jedno od toga, tada bi alternativa mogla biti karantena, odnosno smještaj i boravak u nadziranim prostorima”, najavio je Kopal u tjednu u kojem je objavljeno istraživanje sa Sveučilišta Oxford prema kojem Hrvatska ima najoštrije mjere za borbu s pandemijom koronavirusa. Prema svojevrsnom mjeraču s ovog priznatog sveučilišta koji mjere uspoređuje s brojem zaraženih, Hrvatska trenutačno provodi najstrože mjere na svijetu.

Da s mjerama nalik na ovu koja uključuje nadzor telefona građana ipak valja malo prikočiti, upozorio je predsjednik Zoran Milanović koji se zbog toga, prvi put otkako je preuzeo kormilo države, usprotivio Vladi i HDZ-u. Milanović je rekao kako Nacionalni stožer civilne zaštite ne bi trebao samostalno donositi odluke koje se tiču ograničavanja ljudskih sloboda i prava, nego da bi o tome dvotrećinskom većinom trebao odlučivati Sabor.

“Ako smo ograničili slobodu kretanja, a jesmo, ako smo ograničili pravo građana da uživaju u privatnom vlasništvu, onda je to odluka koju mora donijeti Sabor dvotrećinskom većinom. Ja bih tu odluku donio. Uz dužno poštovanje, Stožer nije političko tijelo”, rekao je predsjednik Milanović. Inače, da bi se odluke u sabornici donosile dvotrećinskom većinom, trebalo bi aktivirati članak 17 Ustava RH, točnije proglasiti izvanredno stanje, a Vlada još ne smatra da ima potrebe za definiranjem izvanrednog stanja. No, evidentno je da se razmišlja o aktualnom zakonskom prijedlogu izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim se vlastima daju široke ovlasti praćenja kretanja građana, a to je nešto što se može donijeti običnom većinom. Vladajuća koalicija, evidentno je to i iz Kopalovih najava, uistinu bez konzultacija s oporbenim zastupnicima razmišlja o mogućem ograničavanju i drugih ljudskih prava pod krinkom borbe protiv pandemije koronavirusa. Zakonom o elektroničkim komunikacijama omogućilo bi se neograničeno i ni od koga kontrolirano praćenje lokacija mobitela svih građana. Milanović je također protiv toga da se svi samoizolirani prate uz pomoć mobitela, ali ipak smatra da tu valja biti precizan, ali i da nije dovoljno da to određuje odredba koja kaže “za potrebe nacionalne sigurnosti”.

“Treba biti puno preciznija norma, treba biti precizan. Možda postoje neka bolja vremena, ali ovo su naša vremena”, zaključio je Milanović.

Prijetnje putem medija

I Milanovićevi bivši kolege iz SDP-a burno su reagirali na ideju o praćenju lokacija mobitela svih građana. Oni smatraju da se ta mjera treba ograničiti na osobe koje su u samoizolaciji, osim toga, sugeriraju da bi se nadzirane osobe o nadzoru trebale obavijestiti te da bi se mjera trebala limitirati vremenski, dok bi se podaci nakon nadzora trebali uništiti i o svemu tome bi se redovno trebao izvještavati Sabor. Uz to, u SDP-u inzistiraju da se zakon izglasa dvotrećinskom većinom, ali vladajuća većina njihove amandmane i zahtjeve jednostavno ne prihvaća. Vladine mjere u kojima bi se ograničile slobode građana nisu najbolje sjele ni mostovcu Nikoli Grmoji.

“Naravno da treba poštovati naputke Stožera i zdravstvenih službi. Mi smo tu bili odgovorni i kao oporba, ali isto tako, pozivam građane da razmišljaju o svim ovim mjerama koje vladajući nastoje nametnuti, a posebno o ovoj mjeri nadzora svih mobitela građana jer je ona neracionalna. Ne može pomoći u borbi protiv koronavirusa, a vladajućima može omogućiti da kontroliraju kretanje svih građana, da prikupljaju te podatke”, kaže Grmoja kojemu nije jasno koji je cilj takve mjere.

“Ne znam koji je cilj vladajućih, Roberta Kopala, Božinovića i ostalih, ali definitivno ta mjera ne donosi ništa dobra. Ne smijemo se odreći sloboda sada u ovoj krizi i u tome strahu da se ne zarazimo, jer strah je valuta kontrole i ne smijemo doći u poziciju da nas kontroliraju putem straha”, poručuje Grmoja i napominje da je vladajuća koalicija u tim svojim mjerama beskompromisna, što još više zabrinjava.

“Još nam Kopal najavljuje da će oni koji ne pristanu na to ići odmah u karantene bez obzira na to jesu li zaraženi, je li im određena mjera samoizolacije, tako da već vidimo da nam prijete putem medija“, komentira Grmoja.

Da su mjere i bez nadzora mobitela ipak malo pretjerane i rigidne, smatra požeški kirurg, bivši zastupnik i jedan od članova Škorina Domovinskog pokreta Dražen Đurović, koji je o tome govorio za Dnevno.hr. Njega pak najviše brine zatvaranje unutarnjih granica među općinama i gradovima.

“Svaki postupak mora biti razmjeran sa situacijom, a ovo je nerazmjerno. Osim toga, nema puno primjera da su druge države na ovoj razini epidemije poduzimale ovakve mjere. Koja je država konkretno u ovom opsegu poduzela ovakve mjere? Unutar EU-a ni jedna. Zbog čega mi zbog jedne epidemije respiratorne bolesti koju držimo pod kontrolom poduzimamo ovako drastične mjere unutarnjeg zatvaranja države, a da ne kažem da oni ni na koji način nisu procijenili gospodarske štete koje su enormne? Pred nama je ogromna recesija, a s druge je strane očito da oni imaju akcijski plan koji će podrazumijevati nastavak tih mjera već od sljedećeg tjedna. Oni su, znači, imali unaprijed posložen plan koji će poduzeti”, uvjeren je Đurović koji strahuje od toga da bi se Hrvatska mogla pretvoriti u policijsku državu, što, prema njegovim riječima, nije u interesu hrvatskog društva ni zdravlja ovog naroda.

“Mislim da je trebalo poduzeti značajnije mjere u prvom redu u probiru oboljelih, to je ono što je rekla i Hrvatska liječnička komora govoreći o tome da se provodi neuvjerljivo mali broj testiranja. U Južnoj Koreji su napravili drive in. Resursi nisu ni blizu dovoljno pokrenuti, oni ne uzimaju krv, već briseve, ali to je radi orijentacijskih testova trebalo raditi u puno većoj mjeri, na širem obuhvatu, i bolje organizirati sustav kako bi se to obavljalo u puno većem opsegu. Dakle, više se usmjeriti prema onima koji imaju simptome bolesti nego na imobilaziciju opće populacije društva, gospodarstva i svega ostaloga“, navodi naš sugovornik te dodaje da je gotovo siguran da epidemija ide prema vrhuncu i da neće doći ni do kakvih većih brojeva oboljelih u RH.

“Treba sve staviti u nekakav razmjer – mjere u odnosu na ugrozu. Vi ne možete orah udariti maljem za kamen i nećete kamen razbiti malim čekićem. Sve mora biti u nekom razmjeru u odnosu na rizik”, uvjeren je ovaj kirurg iz Požege, kojega je uznemirila situacija u njegovoj lokalnoj sredini.

“Mi imamo općine koje su na 500 metara od Požege, a stanovnici tih općina sada ne mogu otići u Požegu u trgovački centar kupiti stvari, nego moraju kupovati u seoskoj općinskoj trgovini, a ondje nemaju što kupiti. Policija stoji na granicama općina i hvata ljude. Mislim, po ovom pravilniku, ljudi sada ni na koji način ne mogu dobiti propusnice da odu u grad u trgovinu kupiti stvari. To su potpune besmislice. Ili dvoje djece slaže snjegovića u dvorištu, dođe policija i rastjera ih. To je kad prepustite policiji da se bavi takvim stvarima”, zaključuje naš sugovornik.

Višeslojni problem

No, da su neke mjere ipak nužne te da samoizolirane ipak treba na neki način pratiti, potvrdio je prije desetak dana slučaj roditelja iz Klaićeve bolnice koji je napustio samoizolaciju te odveo dijete na vađenje krvi, pritom izazvavši uzbunu. Međutim, dobro upućeni svjedoče kako je problem s praćenjem višeslojan. Prije svega, ne postoji konkretna lista tisuća osoba koje su izolaciji.

“Mi ne možemo provoditi nadzor, niti možemo otkriti je li, na primjer, vozač kojega smo zaustavili u prometnom prekršaju u redovnoj kontroli prekršio odredbe samoizolacije koja podliježe kaznenoj odgovornosti, što je jedan od apsurda”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz policije te dodaje da provjeru kršenja samoizolacije zbog malog broja epidemiologa koji neumorno rade na oporavku oboljelih od koronavirusa ne mogu provoditi ni oni.

“Epidemiolog ima ovlast policiju obavijestiti o kršiteljima i izravno protiv takvih osoba podnijeti adekvatne prijave s obzirom na dokaz kojim eventualno raspolaže, ali tko će to raditi? U Zagrebu imate 14 epidemiologa, onda možete misliti kako je u ostalim dijelovima Hrvatske”, ističe nadalje naš sugovornik koji smatra da su vladajući jednostavno trebali donijeti rigidnije mjere za one koji su uhvaćeni u kršenju mjera samoizolacije.

“Da su oni adekvatno kaznili one koje smo mi već ulovili, nikomu ne bi palo na pamet kršiti mjere”, smatra naš sugovornik iz policije.

“Otac iz Klaićeve mogao bi odgovarati po članku 180. Kaznenog zakona – širenje i prenošenje zarazne bolesti. To kazneno djelo odnosi se na osobe koje ne postupaju po naredbama nadležnog državnog tijela čija je uloga sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti među ljudima, ali to je djelo počinjeno ako je zbog nepridržavanja mjera počinitelj zarazio drugu osobu i u tom slučaju prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od tri godine. Ako je, primjerice, drugog zarazio zbog nehaja, tada mu prijeti zatvor do godinu dana, što znači da bi u konkretnom primjeru tata iz Klaićeve mogao kazneno odgovarati tek ako se pokaže da je netko od pacijenata ili ljudi koji su čekali u čekaonici, netko od medicinskog osoblja, zaražen koronavirusom”, objašnjava naš sugovornik pa upozorava i na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji propisuje kazne od 50 do 100 tisuća kuna. Kazne za prekršitelje samoizolacije na snazi su i u drugim europskim zemljama. Rumunjska je, primjerice, odredila 15 godina zatvorske kazne za one čije ponašanje tijekom pandemije izazove smrt druge osobe, a u slučaju nepoštivanja vladine odredbe, predviđaju se kazne do tri godine zatvora ako to ponašanje izazove posljedice, ali i do pet godina zatvora ako takvo ponašanje rezultira zarazom. U Sloveniji je na snazi vladina uredba o zabrani kretanja i okupljanja na javnim površinama, a prekršitelje mjera kažnjava se sa 400 eura. U Austriji se, primjerice, kazne za one koji ne poštuju ograničenje kretanja na javnome mjestu kreću i do 2180 eura, za one koji se unatoč jasnim mjerama okupljaju na javnim mjestima kazne iznose do 3600 eura, dok se oni koji u Španjolskoj ne poštuju mjere mogu kazniti i kaznama od do 600 tisuća eura, ovisno o tome koliko je ponašanje prekršitelja ozbiljno ugrozilo javno zdravstvo.

Plenkovićev specijalac

Za to vrijeme Kopal, kojega nazivaju Plenkovićevim špijunom, što on nerijetko demantira, najavljuje praćenje mobitela građanima i vrlo je izgledno da će mu ta ideja i proći jer spada u skupinu najmoćnijih ljudi u Vladi. Kopal, naime, prema tvrdnjama upućenih, uživa puno povjerenje aktualnog premijera, a inače je svestrani stručnjak, jer osim što od Vlade za svoje stručne savjete na mjesečnoj razini ubire devet tisuća kuna, od HDZ-a ubere oko 5000 tisuća kuna, a tu su i edukacijske djelatnosti na kojima uprihodi još 15 tisuća kuna na mjesec. Tko je Kopal, dobar dio javnosti zapravo nije ni znao dok se nije počeo pojavljivati u raznim eterima i medijima nakon što je u neugodnoj situaciji zaglibio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Bilo kako bilo, Kopal je i bez svoje verzije priče o spornim ministrovim fotografijama tip koji za premijera odrađuje specijalne zadatke, što ne iznenađuje kada se baci pogled na njegovu živopisnu biografiju u kojoj se među ostalim spominje i rad u tajnim službama. Životopis je brusio i kao djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, u kojem je radio kao analitičar, ali i državni tajnik. Ujedno, valja spomenuti kako mu se kroz biografiju provlači i podatak da je bio predavač na raznim privatnim učilištima. No, osim onoga što mu se provlači kroz biografiju, zanimljivo je i ono što se Kopalu provlači kroz imovinsku karticu. Plenkovićev “honorarac” koji se lani učlanio u stranku od koje, baš kao i od Vlade, prima honorar, prema kartici privatnog učilišta Effectus od nesamostalnog rada dobiva šest tisuća kuna, a osim toga i od Visokog učilišta Algebre zaradi oko pet tisuća kuna svakog mjeseca. Nadalje se u imovinskoj kartici navodi 4608 kuna mjesečno koje mu stižu od HZMO-a, a od edukacijskih aktivnosti godišnje uprihodi više od 70 tisuća kuna. Ima Kopal i štednju od 225 tisuća kuna, ali i devet tisuća eura. Kada je o nekretninama riječ, u kartici navodi stan u Zagrebu od 52 četvorna metra. Ujedno valja reći kako u rubrici bračno stanje navodi bračnu razdvojenost, što znači da oba partnera svojom imovinom samostalno raspolažu.