ĐIKIĆ PORUČUJE: ‘Virus je vrlo opasan, pogotovo kada se ignorira. Hrvatska ima dobre uvjete da ga kontrolira, a o cjepivu je teško govoriti!’

Autor: A.K.

Ivan Đikić, naš poznati znanstvenik i molekularni biolog Medicinskog fakulteta u Frankfurtu je za TV Crne Gore izjavio kako je pandemija koronavirusa na vrhuncu, virus ne usporava, a najopasniji je onda kada se ignorira.

Govori kako trebamo biti oprezni i ne opustiti se previše kako se virus ne bi oteo kontroli. No, to nas ne treba potpuno ograničiti – trebamo živjeti normalno, naravno, uz to da poštujemo epidemiološke mjere.

“Gledajući relativno lakšu sliku kod mlađih pacijenata, mislimo da je bezopasan, međutim, on se širi cijelim svijetom. Oko 800.000 ljudi je mrtvo.”

“Pandemija je na vrhuncu, virus je vrlo opasan, pogotovo u onim sredinama koje ignoriraju one mjere za koje smo utvrdili da sprečavaju širenje kao što je nošenje maski, održavanje distance, higijene”, rekao je.

Đikić smatra kako Hrvatska ima dobre uvjete da kontrolira virus i da bi mogao nestati iz naše sredine.

Osvrnuo se i na cjepivo. Osim što bi trebalo biti efikasno, važna je i dugotrajnost njegovog učinka. Kada se govori o ruskom cjepivu, Đikić upozorava da moramo biti pažljivi.

“Znanost mora biti kritična. Teško je komentirati cjepivo dok ne znamo njegove specifikacije i djelotvornost”, kaže.

“Znanstvena zajednica se udružila tako da danas postoji šest kliničkih studija u fazi dva i tri koje pokazuju pozitivne rezultate kod volontera i eksperimentalnih majmuna koji su bili model za isprobavanje cjepiva.”

“Grupe s Oxforda i iz Rusije, i grupa iz Amerike, Indije i Kine imaju pozitivne rezultate. Ne treba žuriti ni medijski ni financijski, cjepivo se mora prvo rigorozno testirati na 10.000 ljudi da bi se odobrilo. Vrlo je važno vidjeti i koliko će biti dugotrajan učinak cjepiva”, dodao je.