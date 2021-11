ĐIKIĆ IMA PORUKU ZA HRVATE! Slušajte ovo svi: Prozvao Milanovića zbog izjava! Otkrio što trebamo učiniti!

Autor: N.K

Znanstvenik Ivan Đikić ponovno se oglasio i ovaj put u Dnevniku N1 televizije komentirao izjave predsjednika o pandemiji.

Na početku je rekao kako je očigledan porast interesa za cijepljenje rezultat covid potvrda koje se počinju uvoditi.

Vjeruje kako će se njihova uporaba dodatno proširiti.

“Iako znamo da covid-potvrde ne štite sto posto. Svejedno, covid-potvrde štite u velikom postotku. Osim što štite ljude, motiviraju ljude da budu odgovorni. Covid-potvrde su neophodne u društvu danas”, rekao je.

“Kasno smo reagirali”

Đikić je rekao kako najbolje rezultate imamo ako smo ispred vala pandemije.

“Hrvatska je druga najgora zemlja u europskoj zajednici na temelju 7-dnevne incidencije. U Njemačkoj se uvode ozbiljne mjere nošenja maski, zabrane okupljanja bez prijeke potrebe, a s druge strane se uvode restriktivne mjere za necijepljenje. Na taj način vjerujem da je i Hrvatska trebala reagirati prije 4-5 tjedana. S covid-potvrdama nećemo uspjeti brzo smanjiti ovaj veliki broj novozaraženih”, kazao je.

“Maske i covid potvrde svugdje”

Prema njemu, pre kasno stižu mjere. Na pitanje koje bi mjere trebalo provoditi, odgovara:

"Nošenje maski svugdje, u svim zatvorenim prostorijama. Nošenje maski u javnom prijevozu. Ulasci u sve institucije mora biti s potvrdom da su testirani ili da su cijepljeni. U Hrvatskoj ako se nađe da je izvor zaraze okupljanje bilo koje vrste, taj izvor zaraze se treba anulirati".









“Predsjednikove izjave su neodgovorne”

Dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića te njegovih izjava u vezi covid potvrda. Milanović je preporučio građanima da se ponašaju „kako im je volja”.

„Ja ću se ponijeti prema tome kako me bude volja jer od nedavno radim kako me bude volja i to preporučam svim građanima. Do prije nekog vremena sam govorio slušajte te mandate pa koliko god bili glupi, nelogični, cijepite se, ali ovo je sada najobičniji teror i nema nikakvog smisla”, kazao je predsjednik u nedjelju.

“Mislim da su te izjave neodgovorne. Vjerujem da predsjednik zna da je cijepljenje iznimno efikasno. On bi svojom retorikom trebao motivirati ljude da se što više ljudi cijepi”, rekao je Đikić.