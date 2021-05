DIKAN JE ‘SIROTINJA’, NEMA ZA SUDSKE TROŠKOVE Svu je imovinu prebacio na sina, sudski slučaj otišao u zastaru

Autor: S.P.

Sudski slučaj o falsificiranju potpisa na dokumentu kojim je Josip Radeljak Dikan od polubrata Željana Radmana htio preuzeti kultni splitski kafić Semafor otišao je u zastaru.

Na Trgovačkom sudu u Splitu, Dika je pokušavao “dokazati” da mu je Radman prepisao Semafor još 1996. godine te “da mu ga mora predati 2006. i to nakon 10 godina korištenja”. Taj je spor na Trgovačkom sudu pravomoćno izgubio, ali nije platio sudske troškove.

Naime, Draganu Mijoču, odvjetniku Željana Radmana, Dikan je dužan oko pola milijuna kuna i to s kamatama.

‘Postao je socijalni slučaj’

Optužni akt zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave još 2011. pred Općinskim sudom u Splitu podignulo je Općinsko državno odvjetništvo, no sve je otišlo u zastaru.

“Dva puta je nepravomoćno kažnjen zbog falsificiranja potpisa, a onda bi Županijski sud u Zagrebu slučaj vraćao na početak. Za mene to samo znači da nije oslobođen. Nije mene briga hoće li on biti kažnjen, ali cijeli taj dugogodišnji proces je smiješan”, rekao je Željan Radman za 24sata.

Josip Radeljak je zbog krivotvorenja isprave prvi put nepravomoćno osuđen 27. svibnja 2015., i to na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koja mu je zamijenjena radom za opće dobro. Međutim, ta je presuda ukinuta rješenjem Županijskog suda u Zagrebu u veljači 2016. te je ponovno vraćena u prvostupanjsko postupanje.

Nakon niza sudskih procesa, odluka je postala pravomoćna. No, slučaj je otišao u zastaru prije gotovo godinu dana, ali Radeljak nije podmirio sudske troškove na Trgovačkom sudu.

“On je sirotinja i sud se nema kako naplatiti. Sve je prebacio na sina. Zato će se Vlatka Pokos i uspjeti naplatiti jer je nju tužio Leo Radeljak. Ne znam što više od njega mogu očekivati. Možda me opet tuži jer me patološki mrzi i meni je to stvarno dozlogrdilo”, rekao je Radman.









“Riječ je o velikoj vrijednosti spora predmeta koju je Radeljak sam postavio. Spor smo dobili, ali Radeljak je, po svemu sudeći, socijalni slučaj. Troškovi su 2015. bili 362,850 kuna, a u proteklih šest godina, sa zateznim kamatama, popeli su se na pola milijuna kuna. Prijedlog za ovrhu podnijeli smo 2019., no do danas moji troškovi nisu podmireni”, istaknuo je odvjetnik Mijoč.