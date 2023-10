Dijete od tri godine odšetalo iz vrtića i lutalo ulicama, a direktor teško optužio roditelje

Autor: Z.S.

Zastrašujuća priča dolazi iz Beograda. Naime, dijete od dvije i pol godine potpuno je samo izašlo iz vrtića i odšetalo. Srećom, pronađeno je nekoliko stotina metara dalje, a roditelji su ga potom ispisali iz vrtića u koji je išao.

“Muž je 21. rujna došao po naše dijete u privatni vrtić u Beogradu. Kada je stigao, zatekao je sva vrata otvorena, odmah mu je bilo nešto sumnjivo. Ušao je u vrtić, počeo je se penjati, a pored njega je projurila odgojiteljica”, započela je majka za Blic.





Odmah mu sve bilo jasno

“Popeo se, vidio da nema nikoga, vidio je Pajine šlapice tu i odmah vidio da se nešto događa i da njega nema. Svi su ga počeli tražiti, izašli su van, vikali…”, ispričala je majka.

Dijete je na koncu pronašla jedna žena 500 metara dalje. Kako je rekla, sjela je u auto da krene kući i vidjela dijete. Izašla je i shvatila da je samo. Imao je ruksak i cipele obučene naopako.

“Pozvala sam policiju, dala sam im sve podatke koje su mi tražili od mene. Rekli su mi da pričekam policijsku patrolu s djetetom što sam i napravila. Međutim, u međuvremenu je otac sam stigao, onako sav uplakan, prebljedio kao krpa. Za njim su stigle i odgojiteljice. Dijete nije bilo uplašeno, nije plakalo, bilo je veselo, smijalo se s nama. Imali smo samo jednu malu neugodnu scenu. To je prilikom toga što su odgojiteljice počele vikati na nas i kritiziralo nas kako je dijete znalo obući cipele, a ja sam djetetu ih samo popravila jer su bile naopako”, rekla je ispričala je za Blic TV žena koja je pronašla dijete.

Ide tužba

Majka je Blicu pokazala policijski izvještaj, ali i papir za koji tvrdi da su joj iz vrtića podmetnuli da potpiše, kako ih ne bi mogla tužiti. Njega nije potpisala i u dogovoru s odvjetnikom podnijet će tužbu. Boris Stankovski, direktor vrtića, kaže da de u sedam godina rada tog vrtića ovaj slučaj se dogodio prvi put.

Ucjenjivali ih?

Vrtić je izdao je i priopćenje u kojem navode da su dežurne odgojiteljice od tog dana sankcionirane i da su ih novčano kaznili u skladu sa zakonom. Naveli su i da su se pokušali mirnim putem nagoditi s roditeljima, međutim, oni su dijete ispisali i, kako tvrdi direktor, tražili 10.000 eura od vrtića kako se ne bi obratili medijima.









Majka sa druge strane kaže da su tražili 10.000 eura za izvansudsku nagodbu , a ne kako je vrtić izjavio da ne izlaze s pričom u medije.

“On je ponudio prvo izvansudsku nagodbu, mi smo im ponudili iznos od 10.000 eura za to, a ne kao što su oni izjavili da smo mi njima rekli da je to 10.000 eura da ne idemo u medije. U medijima će se svakako pojaviti priča jer ovo nije mala stvar, ovo je ipak dijete koje ima dvije i pol godine. Oni su rekli da ne žele i sad to traje tjedan dana, znači sad do kraja tjedna trebamo podnijeti kaznenu prijavu protiv njih”, istaknula je majka.