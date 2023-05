‘DIGNUT ĆEMO POREZ NA MAKSIMUM!’ Tomašević ima odgovor na Plenkovićevu ideju: ‘Socijalno najpravednije je da kompenziramo na 30 posto građana’

Autor: N.K

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na poreznu reformu rekavši da će morati dići stopu poreza dohotka na maksimum kako bi se nadoknadilo ukidanje prireza. Navodno se porezno opterećenje za građane u tom dijelu neće mijenjati.

“Morat ćemo staviti stopu poreza na dohodak na maksimum, i za nižu i za višu stopu, zbog deficita koji nam je ostavljen u nasljeđe, a smatramo da je to i socijalno pravednije nego da manjak prihoda kompenziramo kroz povećanje cijena”, rekao je Tomašević novinarima na glavnom zagrebačkom trgu.

Zagreb će izgubiti dio prihoda?

“Nedostaju nam podaci koje smo zatražili od Porezne uprave koliko će ovom poreznom reformom Zagreb izgubiti prihoda. Gruba procjena, Zagreb je do sada imao 133 milijuna eura, otprilike oko milijardu kuna, ukidanjem prireza smanjuju se prihodi za milijardu kuna, to je jedna osnova. Smanjuje se i porezna osnovica, a gruba računica je 40 milijuna eura godišnja. Treća osnova po kojoj će nam se smanjiti prihodi je da se povećala granica za to kada stupa veća stopa na snagu što se tiče plaćanja poreza na dohodak”, rekao je.





Borba s deficitom

Ta granica je bila 47 tisuća eura, povećala se na oko 50 tisuća, tako da će se i tu smanjiti prihodi od poreza na dohodak, a reći ću posebno u Zagrebu jer je sam ministar financija rekao da kad gledamo one koji plaćaju najveću stopu od 30 posto do sada, najviše njih živi u Zagrebu, više od polovice. Ono što mogu odmah sada najaviti, Grad Zagreb je jedini grad u Hrvatskoj koji ima obavezu pet godina raditi suficit u proračunu, naši prihodi moraju biti veći od naših troškova i to nema niti jedan grad u Hrvatskoj. A tome je tako jer je bivša vlast napravila ilegalni deficit i zato se ne može tražiti kredit banaka.

Deficit je bitno neutralizirati jer je zbog toga Grad imao kašnjenja u plaćanju privatnim tvrtkama i gradskim, i to po šest mjeseci što je nezakonito”, poručio je gradonačelnik.

“Socijalno najpravednije je da kompenziramo na 30 posto građana koji imaju najveće plaće”, dodao je.