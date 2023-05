‘DIGAO JE RUKE I REKAO: SINE, PUCAJ U MENE, NEMOJ DJECU!’ Sestra ubijenog zaštitara se slomila do kraja: ‘Sreća pa je pokopan blizu kuće’

Autor: I.G.

U selu Višnjička Banja, obitelj Dragana Vlahovića (53), prvog stradalnika u stravičnom incidentu koji je rezultirao smrću devetero djece, suočava se s velikom tugom. Bijela prizemnica, koju je Dragan sagradio zajedno sa svojom obitelji, sada je obavijena tjeskobom.

Majka i sestra neprekidno plaču, dok otac zamišljeno gleda sliku svog jedinog sina. Dragan je preminuo na mjestu koje je smatrao drugim domom, Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, gdje je radio kao zaštitar.

“Srećom, grob je samo nekoliko minuta hoda od naše kuće, tako da možemo otići kad god želimo”, kaže sestra, koju ne može utješiti gubitak. Majka leži pored nje u krevetu, promatrajući rane od operacije, ali i one na duši koje će sigurno ostati nezacijeljene.





S ponosom u glasu, sestra se prisjeća svog brata, zamišljajući ga kako stoji ispred napadača, spremnog zaštititi djecu.

‘Nismo spremni saznati detalje’

“Nismo spremni saznati detalje, ali točno znam kako je moj brat reagirao. Kad smo ga vidjeli u kapelici, kad smo vidjeli njegov izraz lica i od stisnutih šaka, siguran sam da je istrčao ispred njega i rekao: “Pucaj me, ne dam djecu!” Znam da je on prvi umro i u svoj muci dobro je da nije vidio onih devet palih anđela, ranjenih”, rekla je.

“On je radio u Prištini u osiguranju, mi smo tamo rođeni. Kad se preselio u Beograd, rasporedili su ga u školu i nakon pet godina je otišao u drugo mjesto, ali škola je tražila samo njega i tako se vratio”, prepričava Draganova starija sestra.

Draganova majka neprestano žali za rano i iznenada okončanim životom svog sina, čije su slike na policama posvuda u sobi, kao i portreti i crteži koje su mu učenici posvetili u znak zahvalnosti.

“Nemam oči, dušu, sine, sve je otišlo, naša nada, ona meni, kuku nama, nema našeg Mikija, Mileta. Prazna kuća nam ostala” jaučući priča neutješna žena.

‘Dragan je bio jedinstven sin’

Za Draganom, osim obitelji i prijatelja, žali rodbina i cijelo susjedstvo. Za njim plaču u pošti gdje je plaćao račune, u lakirnici i u trgovinama jer su ga poznavali kao nasmijanog, vedrog i dobrog čovjeka. Stranci također kontaktiraju obitelj kako bi im pokušali ublažiti bol.









“Mnogo boli… mnogo… Dragan je bio jedinstven sin, brat, stric, ujak, human, odmjeren, blag, plemenit do srži, nepogrešiv i neponovljiv… zato toliko boli. Znaš ono kad tražiš manu, znajući da svi griješimo, svjesno ili nesvjesno, ali on je nije imao. Moj brat je imao puno duha i znao se boriti osmijehom čak i kad mu je bilo najteže. I nije uvijek bilo lako. Imali smo tragedija i s mamine i s tatine strane, ali ovo… ovo boli do kosti i još dublje”, sestra ubijenog čuvara.

Teško se prisjetila kobnog dana i kako je saznala da joj je brat ubijen.

“Stižu vijesti i čujem da se nešto događa na Vračaru, ali više ništa nisam čula, čak ni pucnjeve, šila sam nošnju za unuku. Prvo me nazvala kći i pitala me radi li stric jer njoj nešto treba, ali nije se javljao. Onda sam ga nazvao jednom, drugi put. Nije odgovorio. Javlja mu se i druga sestra. Upalim vijesti i čujem za pucnjavu i da je to njegova škola. Dok telefoniram, odjednom ugledam Draganovo lice na TV-u, ali uvjeravam se da nije to. Zove sestra, a ja joj kažem: “Ne, ne, Caki, nije on, mislim da je prošao ispred kamere”. Tražimo dodatne informacije. Zovem školu, nitko se ne javlja. Tada zovem njegovu kolegicu, ali ni ona se ne javlja. Zovem policiju… Rekli su da ne daju informacije preko telefona i da bi bilo dobro da dođem. Pitali su me: “Jesi li sam, sve mi je bilo jasno”, prepričava sestra stradalog čuvara, piše Srbija Danas.