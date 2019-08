DHMZ: PRIPAZITE SE! Danas vruće i sparno, mjestimični pljuskovi mogući na priobalju

Autor: Dnevno

U većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Uz prolazno više oblaka u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, no poneki pljusak moguć je i drugdje. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 °C.