Grmljavinski kaos stiže u Hrvatsku, zna se i kada: ‘Prijeti velika šteta, zaštitite se’

Autor: I.J.

Za danas je na Jadranu još uvijek na snazi crveno upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Sutra će već biti drugačije te je za Jadran i zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje za opasno vrijeme, dok će u ostatku Hrvatske na snazi biti žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme.

“Lokalno su vjerojatni jače izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine je veća od 70 posto. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, navodi se na stranicama Meteoalarma u upozorenju za zagrebačku regiju za subotu.

U petak će do kraja dana biti pretežno sunčano, vruće i ne posve stabilno, izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Uz lokalno jak razvoj oblaka u unutrašnjosti su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C, u Dalmaciji mjestimice malo viša.

Već jutros su pljuskovi ponegdje donijeli osvježenje u središnjim krajevima, a bit će ih lokalno u unutrašnjosti i u nastavku dana. Ipak, pljuskovi s grmljavinom češći i izraženiji sutra, a očekuju se i na sjevernom Jadranu.#prognoza 📌Sveti Ivan Zelina

— DHMZ (@DHMZ_HR) July 19, 2024

Oblačno i nestabilno

"Već jutros su pljuskovi ponegdje donijeli osvježenje u središnjim krajevima, a bit će ih lokalno u unutrašnjosti i u nastavku dana. Ipak, pljuskovi s grmljavinom češći i izraženiji sutra, a očekuju se i na sjevernom Jadranu", objavio je DHMZ na društvenoj mreži X.









U subotu će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s jačom kišom te lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, navodi DHMZ.

“Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje duž obale sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na obali i otocima između 24 i 28 °C. Najviša dnevna na kopnu ugalvnom od 25 do 30, na Jadranu između 30 na sjeveru i 35 °C mjestimice na jugu”, stoji u prognozi DHMZ-a za subotu.