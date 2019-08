DHMZ MOLI MEDIJE: OVO JE VAŽNO! Vrijeme je izuzetno opasno! Morate znati gdje će biti najgore

Autor: Dnevno

Toplinski udari diljem zemlje mogli bi utjecati na cijelu populaciju, stoga se građanima preporučuje da se ne izlažu suncu jer može biti doista opasno za zdravlje.

Većinom će biti sunčano, a na Jadranu i istoku i dalje vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, osobito na zapadu zemlje, gdje već prijepodne može pasti malo kiše, a popodne je poneki pljusak moguć u Istri i gorju. Prema kraju dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije zapadne predjele unutrašnjosti, a u noći se proširiti i na veći dio zemlje. Pritom je moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom. Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i bura. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna od 28 do 32, na Jadranu između 33 i 40°C.

Za Dubrovačko-neretvansku županiju za utorak 13. kolovoza prognozirana je velika opasnost, dok za razdoblje 14.-16. kolovoza (srijeda-petak) nema opasnosti od pojave toplinskog vala.