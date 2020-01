DHMZ: Kao i proteklih dana promet otežavaju magla i poledica

Autor: Dr. K./dnevno

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Slavoniji. Moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

– zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: 07.01. 2020. god. od 20:00 do 21:00 sat; od 08.01.2020. god. do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

-zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

-zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Omiša i Brela na predjelu Ruskamen povremeno se prekida promet, zbog sanacije odrona.

Podsjećamo vozače da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.